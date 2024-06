O que são reforçadores, a técnica psicológica mais eficaz para fazer um homem ficar caidinho por você

As recompensas e punições que experimentamos como consequência de nossas ações em um relacionamento são chamadas de reforçadores. Estes surgem de uma dinâmica inconsciente na qual recompensamos o que nos faz sentir bem para que a outra pessoa o faça mais frequentemente e, é claro, estabelecemos limites quando nos fazem mal.

ANÚNCIO

De acordo com Psicología y Mente, os reforçadores são muito considerados pela terapia comportamental, pois influenciam o bem-estar que podemos experimentar ao lado de uma pessoa.

As demonstrações físicas de amor são também reforçadores | (Freepik)

Não é à toa que existe o reforço intermitente, que é quando você recebe amor por alguns dias e depois a pessoa se afasta ou se mostra indiferente, levando você à ansiedade, confusão e caos, uma dinâmica extremamente tóxica em certos relacionamentos.

O que são reforçadores e como usá-los de forma positiva em um homem?

"O reforçador (ou reforço) é qualquer estímulo que aumenta a probabilidade de que um comportamento se repita no futuro," explica a mesma fonte e, portanto, pode ser usada de maneira positiva e construtiva nos relacionamentos de casal com um homem, mas também de amizade.

Estes são divididos em várias categorias, como os primários, que estão relacionados em satisfazer uma necessidade biológica (como comer), ou os secundários, que são aqueles que "não satisfazem diretamente uma necessidade biológica, mas adquirem sua capacidade reforçadora através de sua associação com reforços primários", explicam da Universidade de Navarra.

Os reforçadores são uma resposta a condutas positivas que queremos perpetuar na relação | (Freepik)

Levando isso para o lado prático, poderíamos dizer, por exemplo, que essa pessoa fez algo bonito por você e você retribui com alguns elogios verbais, dando-lhe uma refeição favorita, abraços ou beijos, convidando-o para fazer um hobby que ele goste, como ir ao cinema ou passear no parque, dando-lhe um presente, entre outros. Sua parceira, por imitação, adotará o mesmo modelo de interação e a reciprocidade idealmente acontecerá.

O reforço é aplicado depois que a pessoa teve um comportamento positivo para você, então você não pode recompensá-lo com mais atenção, gestos ou carinho quando ele foi indiferente com você, falou mal ou esqueceu do compromisso, ou seja, quando fez algo errado que você não quer normalizar na relação.