Adeus mechas californianas? Os tons ‘toffee’ de Katie Holmes são a coloração sexy do momento

Adeus mechas californianas? As mechas 'toffee' de Katie Holmes são a coloração sexy do momento

A atriz Katie Holmes apareceu deslumbrante no último dia 11 de junho no 17º Jantar Anual de Artistas do Festival de Tribeca, que decorreu no centro de Manhattan, nos Estados Unidos. A estrela usava um conjunto da coleção primavera-verão 2023-2024 da Chanel.

ANÚNCIO

Holmes usava um casaco cropped de renda e pedraria com botões cristalizados, e uma saia midi de guipir preto brilhante da mesma coleção, com brincos de ouro branco de 18k e diamantes da linha de joias finas da casa. Completou seu visual com saltos abertos com tira no tornozelo e uma bolsa tipo clutch.

Mas não só chamou a atenção pelo elegante traje, mas também pelo seu cabelo, já que a longa cabeleira marrom tinha reflexos sutis, que a rejuvenesciam. Trata-se das mechas toffee, uma técnica de coloração capilar que se caracteriza pela criação de tons quentes e caramelizados, semelhantes à cor do toffee, um tipo de caramelo.

Este estilo procura imitar os tons naturais do cabelo que foi clareado pelo sol, oferecendo uma aparência suave e luminosa. Eles se diferenciam das ‘californianas’ ou do balayage caramelo por seu degradê natural e luminoso.

Os ‘tons de toffee’ podem ser usados em algumas tonalidades de cabelo, como o loiro dourado, pois criam uma aparência mais iluminada e vibrante. Enquanto isso, os cabelos castanhos claros funcionam como uma base perfeita para adicionar reflexos toffee, realçando a cor natural do cabelo. Para as mulheres com cabelo cor de caramelo, proporcionam profundidade e dimensão.

Também são ideais para mulheres que estão procurando cobrir os cabelos brancos e obter um efeito rejuvenescedor, pois ajudam a misturá-los e disfarçá-los. Os tons quentes e naturais das mechas toffee podem suavizar a transição entre o cabelo natural e os cabelos brancos, criando uma aparência mais jovem e fresca.

Em relação à manutenção, depende muito da velocidade com que o cabelo de cada pessoa cresce, mas os especialistas recomendam fazê-lo no máximo a cada oito semanas, para manter a intensidade da cor. Além disso, é necessário usar xampus e condicionadores sem sulfatos que protegem a cor e hidratam o cabelo.

As mechas toffee são uma opção elegante e moderna que pode se adaptar a uma ampla variedade de estilos e preferências, oferecendo uma maneira eficaz de adicionar dimensão e luminosidade ao cabelo.