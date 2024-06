O que é hipergamia? A tendência que está se impondo nos relacionamentos nos EUA

Esqueça os jantares à luz de velas e os longos passeios; no vertiginoso mundo do romance atual, uma prática centenária está ressurgindo: a hipergamia. Essa tendência, na qual as pessoas buscam parceiros de um status socioeconômico superior ao deles, está ganhando terreno nos Estados Unidos.

ANÚNCIO

Embora a ideia de cortejar alguém de um estatuto superior tenha sido um tema central em muitas séries, livros e histórias, também está muito presente na vida real. A hipergamia é o ato de casar ou sair com alguém que é percebido como mais bem-sucedido ou seguro, consciente ou subconscientemente.

Tudo o que você precisa saber sobre a hipergamia, a nova tendência de busca por parceiros nos EUA

Alysha Jeney, terapeuta matrimonial e familiar licenciada e proprietária da Modern Love Counseling, explicou em uma entrevista com a Cosmopolitan que essa tendência pode ser impulsionada pelo desejo de alcançar segurança financeira ou melhorar a reputação, bem como pela busca de autoestima e identidade mais elevadas.

Um estudo recente realizado pela Talker Research e encomendado pelo site de encontros de luxo Seeking.com, revelou que 41% dos participantes consideram aceitável mostrar seu sucesso e opulência em um primeiro encontro. Além disso, 31% acham atraente o sucesso financeiro, e quase 39% acreditam que encontrar um parceiro com traços hipergâmicos pode impactar significativamente seu crescimento pessoal e autoconhecimento.

A hipergamia não é um conceito novo; sempre houve uma tendência de buscar um parceiro com um status superior. No entanto, sua popularidade aumentou exponencialmente na era das redes sociais, onde a exposição constante ao luxo e ao glamour influencia as expectativas românticas das pessoas.

A hipergamia toma conta dos Estados Unidos

Um estudo do National Bureau of Economic Research (NBER) descobriu que eventos como ganhar na loteria podem aumentar a probabilidade de casamento e paternidade, sugerindo que a segurança financeira continua sendo um fator atrativo na escolha de parceiro.

Embora inicialmente desconhecido para muitos, o conceito de hipergamia está se tornando mais aceito. Uma pesquisa mostrou que 47% dos americanos veem com bons olhos a hipergamia uma vez que entendem seu significado. Os encontros agora servem para estabelecer conexões com pessoas que podem oferecer um nível de vida superior e compartilhar objetivos de vida semelhantes.