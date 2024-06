As revelações do tarot desta quarta para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot para está quarta-feira, 19 de junho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries - De 21 de março a 19 de abril

O que fazer quando estamos mais frágeis? Nada! Ou seja, em vez de tomarmos decisões influenciadas pelo cansaço, temos sempre a opção de não fazer nada, de não ceder à pressão.

Touro - De 20 de abril a 20 de maio

O tarot de hoje alerta que é importante não deixar que determinadas situações se arrastem, principalmente se estiverem tirando suas forças ou deixando você infeliz ou doente. Tudo tem solução, tudo!

Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

No tarot de hoje, o 8 de Ouros vem abençoar os começos e recomeços, seja de projetos profissionais ou amorosos, dizendo que a sorte poderá estar do seu lado. No entato, é importante muita perserverança.

Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

A amargura do passado e a ansiedade pelo futuro nos prejudicam de tal maneira que, às vezes, os danos são irreparáveis. Perceba o que isso faz: nos impede de viver o momento que é, de fato, o que temos - o agora.

Texto com informações do site Selfie PT