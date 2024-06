A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Áries - Carta da Temperança

Decisões sobre separações e distanciamentos tendem ser tomadas. É hora de focar em iniciar uma nova fase e evoluir, ouvindo mais as necessidades do seu coração e alma. Apenas tenha consciência das mudanças realizadas sejam para fins positivos em sua vida e sem prejudicar ninguém.

Touro - Carta da Força

Existe uma rivalidade ou disputa acontecendo. Para se sair bem, saiba usar sua capacidade de dominação ou manipulação de maneira construtiva, sem prejudicar ninguém de forma baixa. Lembre-se que influenciar as outras pessoas é algo delicado e que deve ser feito com sabedoria.

Gêmeos – Carta da Estrela

ANÚNCIO

Uma fase é finalizada e é preciso aceitar que isso terminará. Esse acontecimento dará a lugar ao início de uma etapa muito mais próspera. Atrações poderosas e mútuas podem nascer para constituir algo mais duradouro. Muita coisa depende de você e das suas decisões, nunca se esqueça disso.

Câncer – Carta do Diabo

Momento de ser mais consciente com aquilo que você investe sua energia e recursos. Chegou a hora de deixar de desperdiçar o melhor de você naquilo que não vale a pena e também ser mais sábio nos gastos financeiros. Construa laços mais sinceros e evite passar a perna nos outros, porque pode ter consequências.