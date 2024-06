O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Leão – Carta 8 de Paus

Fique atento com as oportunidades de obter ganhos e de plantar aquilo que deseja colher. Evite a teimosia e confrontos sem sentido; é momento de fazer as pazes e curtir mais as boas relações em sua vida.

Virgem – Carta 11 de Copas

Mudanças chegam na vida sentimental e podem se agitadas por finalizações, viagens e trocas de casa ou trabalho. As mudanças são favoráveis e os assuntos do coração são tratados com maior positividade. Apenas tenha o poder da reflexão do lado e evite cair em atitudes pouco pensadas.

Libra – Carta 7 Paus

ANÚNCIO

As possibilidades profissionais ou chances em projetos importantes podem chegar. Muitas negociações, diálogos e acordos tendem a ser feitos agora; busque suas certezas e estabeleça os planos com responsabilidade.

Escorpião – Carta Ás de Paus

Novidades pode chegar em sua vida podem e marcam o início de novas trajetórias, seja no aspecto pessoal ou profissional. Nascimentos e gravidezes são alertados, principalmente para aqueles que não tem os planos de gerar uma nova vida agora.