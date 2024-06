Este é o ritual de abertura de caminho você deve fazer se quiser atingir um objetivo importante

Este é o ritual de abertura de caminhos que você deve fazer se quiser atingir um objetivo importante. Ele é recomendado pelos especialistas e pode ser feito facilmente em casa em poucos passos.

ANÚNCIO

Pode ser feito antes de entrevistas de emprego ou qualquer outra atividade importante, dependedo do que você tanto almeja.

Para este importante ritual, você vai precisar:

- Um recipiente com água

- Um maço de lavanda

A recomendação é que antes de sair para uma entrevista ou qualquer outra atividade importante, é necessário tomar um banho de lavanda.

Estas são as 3 plantas que podem atrair azar e que você deve manter longe de casa: Confira a lista aqui.

ANÚNCIO

Como fazer este importante ritual:

1. No mesmo dia da entrevista, coloque a lavanda no recipiente com água.

2. Tome o banho da linha dos ombros para baixo.

3. Enquanto isso, mentalize coisas positivas e peça ao divino a abertura dos caminhos. É importante captar toda a energia.

Importante: Não se seque com a toalha depois do ritual, deixe-se secar naturalmente. Este banho simples ajudará a conexão com o divino e a abertura dos caminhos para o objetivo sonhado.