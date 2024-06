As 3 plantas que podem atrair azar e que você deve manter longe de casa

Além das bases científicas, é interessante saber quais plantas, segundo o Feng Shui, são consideradas portadoras de azar. Por isso, é aconselhável mantê-las fora de casa.

Como detalhado pelo site Nueva Mujer, embora possam ser cultivadas em jardins ou varandas, o ideal é evitar a sua presença em espaços fechados.

Trepadeiras: Segundo as crenças do Feng Shui e de outros especialistas em jardinagem, as trepadeiras são consideradas um grupo de plantas que se deve evitar dentro de casa. “As plantas que crescem para baixo fazem com que a nossa energia vital também diminua”, dizem.

Petúnias: apesar de serem plantas bonitas, têm sido classificadas como portadoras de energias ruins. Porém, isso não significa que devam ser eliminadas ou descartadas. O ideal é colocá-los na varanda ou no jardim, para que sua presença não afete a energia interna da casa.

Craveiro: por fim, os craveiros, plantas bonitas que têm flores. Porém, você não deve se deixar levar pela beleza, pois segundo o Feng Shui, também são considerados absorventes de boas energias e liberam energias negativas.

Ainda de acordo com as informações, é importante saber que, caso essas plantas estejam dentro de casa, algumas medidas especiais devem ser tomadas, como manter a casa ventilada, colocando-as próximas a janelas ou em espaços próximos a uma varanda.

Com informações do site Neuva Mujer