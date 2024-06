As revelações do tarot desta terça para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot para está terça-feira, 18 de junho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Áries - De 21 de março a 19 de abril

A carta “A Carruagem” traz para você uma mensagem de novos começos, principalmente no ambiente de trabalho e nos negócios, o que implica que a sorte está do seu lado, então prepare-se para aproveitá-la ao máximo.

Touro - De 20 de abril a 20 de maio

Você obteve a carta “A Força” do horóscopo do tarot, que o envolve de energias positivas, então aproveite este momento para realizar seus planos. Esta semana você receberá dinheiro extra, poderá realizar qualquer coisa que desejar.

Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Você obteve a carta “A Torre” no horóscopo do tarot, que traz uma mensagem de transformação e crescimento, o que implica que é o momento ideal para você construir um patrimônio sólido para o seu futuro.

ANÚNCIO

Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

A carta “Ás de Paus” do horóscopo do tarot convida você a controlar seus impulsos e a não se deixar levar por pensamentos negativos. Este é um momento de crescimento profissional, não deixe que as ideias negativas o impeçam, continue com o seu trabalho e verá como o seu rendimento aumenta.

Texto com informações do site Nueva Mujer