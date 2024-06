Vegetais frescos ou congelados: qual é a opção mais saudável?

Com a correria do cotidiano e as mudanças nos hábitos alimentares, muitas pessoas estão optando por comprar vegetais congelados em vez de frescos. A praticidade e o custo mais baixo dos vegetais congelados têm atraído consumidores de diversas faixas etárias. No entanto, surge a dúvida: os vegetais congelados são realmente mais nutritivos do que os frescos?

Os vegetais frescos são geralmente vistos como a opção mais saudável devido à sua textura crocante e aparência natural. No entanto, especialistas apontam que os níveis de nutrientes desses alimentos começam a diminuir assim que são colhidos. Isso acontece porque, após a colheita, os vegetais são separados de sua fonte de nutrientes, fazendo com que suas células respirem mais rápido e, consequentemente, percam nutrientes através da oxidação ao serem expostos ao oxigênio durante o armazenamento e processamento.

Para maximizar os nutrientes dos vegetais frescos, é ideal consumi-los em poucos dias após a colheita. Segundo Gene Lester, fisiologista vegetal e líder de um programa do Departamento de Agricultura dos EUA, os vegetais devem ser consumidos dentro de quatro a sete dias para manterem seus nutrientes em níveis ótimos. No entanto, com a logística dos supermercados, os vegetais frescos podem levar um tempo considerável para chegar até as prateleiras e, finalmente, à mesa dos consumidores.

Por outro lado, os vegetais congelados são colhidos e rapidamente congelados, o que ajuda a preservar seus nutrientes. Apesar disso, o processo de congelamento envolve o branqueamento, que consiste em mergulhar os vegetais em água fervente ou vapor por um curto período antes de congelá-los. Esse processo pode levar à perda de vitamina C, que é sensível ao calor. Contudo, outros estudos indicam que os vegetais congelados mantêm, de maneira geral, um teor de vitaminas comparável ou até superior ao dos vegetais frescos.

Estudos comparativos

Um estudo realizado em 2015 analisou a retenção de vitaminas em oito tipos de frutas e vegetais, como espinafre, cenoura, ervilha e brócolis, tanto frescos quanto congelados. Os resultados mostraram que não havia diferenças significativas nos níveis de vitamina C entre os vegetais frescos e congelados. Em muitos casos, os vegetais congelados apresentaram um teor de vitaminas semelhante ou superior ao dos frescos.

Diante dessas informações, é difícil afirmar que uma opção é superior à outra. Ambos, frescos e congelados, possuem vantagens e podem fazer parte de uma alimentação equilibrada. O mais importante é incluir uma variedade de vegetais na dieta, independentemente de estarem frescos ou congelados, pois ambos são ricos em fibras, vitaminas e minerais, proporcionando diversos benefícios à saúde, como melhor digestão, suporte ao sistema imunológico e aumento da energia.

Portanto, a escolha entre vegetais frescos ou congelados deve considerar a conveniência e a rotina de cada pessoa. A inclusão regular desses alimentos na alimentação diária é essencial para aproveitar seus benefícios nutricionais.

Fonte: O Globo