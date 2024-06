Tudo sobre a ‘wispy bang’: a franja desfiada fácil de pentear e manter que fará você arrasar

As franjas são uma maneira de mudar radicalmente o visual, sem cortar muito cabelo. No entanto, assim como acontece com os cortes de cabelo, cada temporada tem uma tendência.

ANÚNCIO

Durante este verão, a franja que vai arrasar nos salões de beleza é a wispy bang ou franjas desfiadas, um estilo que requer muito pouco manutenção, é fácil de pentear e perfeito para a época mais quente do ano.

Quer saber mais sobre isso? Continue lendo para descobrir tudo sobre a franja na moda que você precisa experimentar, especialmente se você não gosta de passar muito tempo penteando.

Como é a tendência da ‘wispy bang’?

O estilista Rogerio Cavalcante explicou à revista Glamour que as franjas ‘see through’ (ver através) ou ‘wispy’ (finas) são “um corte mais suave e divertido para destacar de forma solta as áreas dos olhos e das têmporas”.

“Sejam eles ‘micro’ ou mais longas, há menos corte de cabelo do que uma franja completa, então ainda é possível ver a testa...”, disse. Por isso, eles têm mais movimento e leveza.

A 'wispy bang' é a franja da tendência | (Instagram)

A tendência do wispy bang começou na Coreia do Sul. Por isso, é um tipo de franja muito comum entre atrizes sul-coreanas e estrelas do k-pop, que popularizaram o estilo no resto do mundo.

“As franjas wispy são fabulosas e muito mais delicadas que as franjas tradicionais e, portanto, são uma excelente porta de entrada para o mundo das franjas sem o compromisso duro de uma grande densidade de franja”, afirmou o especialista Dan Williams ao meio de comunicação.

ANÚNCIO

A 'wispy bang' é a franja da tendência | (Instagram)

Devido às suas características, não cobrem muito a testa, mas são muito mais fáceis de pentear por serem leves. Além das coreanas, famosas como Jenna Ortega ou Camila Cabello também adotaram esse estilo.

No que diz respeito ao comprimento, este pode variar dependendo do gosto da pessoa e em qualquer versão parecem muito sofisticados. Graças a isso, a manutenção do wispy bang é realmente mínima.

A 'wispy bang' é a franja da tendência | (Instagram)

Em que estação é apropriado usar a franja wispy?

Embora seja uma tendência para este verão, a chamada franja ‘suave’ é ideal para usar em qualquer estação. De acordo com Williams, “são fantásticas para qualquer época do ano, já que não são tão densos como uma franja completa, então não esquentam no calor, e dão charme no frio”.

Por outro lado, a estilista Jenna Spino enfatizou à revista a adequação para altas temperaturas. "As franjas leves são ótimas para o verão porque são mais descontraídas e não pesam tanto na testa", comentou. "Também secam bem ao ar livre...".

A 'wispy bang' é a franja da tendência | (Instagram)

Quais formas de rosto ficam bem com a franja wispy bang?

A franja leve fica bem na maioria dos tipos de rosto. No entanto, de acordo com a opinião especializada de Spino, “costuma funcionar bem com formatos de rosto quadrados, em formato de coração e ovais”.

"A textura suaviza a linha da mandíbula e até pode alongar rostos mais compridos", observou. Por outro lado, Cavalcante opina que tudo se resume em como se penteia a franja em questão.

“Qualquer formato de rosto pode usar franja leve, pois representam um comprometimento com o estilo muito menor do que uma franja completa ou uma franja cortina”, disse. “São ideais para alguém com uma testa mais longa ou um rosto mais redondo para criar mais dimensão”.

A 'wispy bang' é a franja da tendência | (Instagram)

Como pentear uma franja wispy?

A franja desfiada é versátil, então há muitas maneiras de usá-la. Segundo Cavalcante, essas franjas “são mais fáceis de pentear, especialmente para tipos de cabelo propensos ao frizz”.

Na sua conversa com a revista, aconselhou: “Você pode pentear para trás com um produto ou um belo acessório ou tiara, ou pode alisá-los e fixá-los com gel de styling e óleo finalizador”.”

No final, a forma de estilização dependerá em grande parte do tempo que deseja investir no penteado. Se você gosta de um estilo natural, pode deixar secar ao ar livre para um visual sem esforço.

A 'wispy bang' é a franja da tendência | (Instagram)

Se preferir algo mais elaborado, com uma escova redonda e um secador ou rolos de velcro, você pode conseguir um franja com muito volume e realçar a textura. Também pode estilizá-la com prancha.

“Estilize com uma prancha inclinando-a levemente em direção ao rosto para dar uma leveza à franja e fixe com um babyliss. Uma vez pronto, termine com seu spray fixador favorito”, recomendou Williams à Glamour.