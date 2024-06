O que significa a paternidade a partir de uma abordagem ativa?

Uma reflexão sobre como as paternidades têm se desenvolvido de forma tradicional e como isso tem impactado a educação dos homens, de modo que dar-lhes um novo significado, a partir de uma abordagem ativa, implica estar envolvidos na criação, bem como se tornar construtores diretos de um ambiente mais respeitoso, diverso e justo foi o que a Natura e a Avon ofereceram como homenagem ao Dia dos Pais.

De acordo com Miguel Moguel Valdés, colaborador do IDMAH (Instituto para o Desenvolvimento de Masculinidades Anti-Hegemônicas), em sua oficina sobre paternidades ativas, ele comentou: "Na América Latina, cerca de 80% dos homens e meninos se tornarão pais em algum momento de suas vidas; no entanto, isso não garante um desempenho de paternidade ativa".

Ser pai vai além de ser provedor (Cortesía)

Neste sentido, o especialista define a paternidade ativa como o envolvimento masculino na criação dos filhos, com uma participação compartilhada em todas as etapas do desenvolvimento. Também envolve agir de forma crítica em relação aos padrões estereotipados que continuam sendo replicados pela sociedade.

Além disso, os pais comprometidos costumam estar mais satisfeitos com suas vidas e relacionamentos, o que reduz o estresse familiar, resultando em comunidades mais coesas e responsáveis.

A nova paternidade busca promover o desenvolvimento de um apego seguro para nossos filhos Dreamstime (Dreamstime)

Algumas das ações concretas que podem ser realizadas para desenvolver a paternidade de forma ativa são:

1. Criar redes de apoio com outros pais

2. Ter um relacionamento amoroso e incondicional com nossos filhos

3. Ser pai vai além de ser provedor

4. Ser participante no processo educativo e de criação cotidiana

5. Promover o desenvolvimento de um apego seguro em nossos filhos

6. Acompanhar todos os seus processos

7. Potencializar a corresponsabilidade e correspondência das tarefas

8. Utilizar linguagem inclusiva

9. Integrar as tarefas domésticas entre meninos e meninas igualmente

10. Erradicar os papéis de gênero na educação

11. Educação sexual diversa e aberta

12. Promover jogos e atividades onde meninos e meninas interajam

13. Aproveitar os momentos oportunos de aprendizagem para abordar temas complexos

Além disso, no âmbito do Dia dos Pais, a Natura lançou a nova fragrância Homem Elo, que combina perfeitamente a potência amadeirada do vetiver e estoraque com o frescor das ervas aromáticas, resultando em uma combinação autêntica e intensa para celebrar todas as formas de ser homem.

Homem Elo tem a fusão perfeita entre o poder amadeirado do vetiver e do estoraque, aliado ao frescor das ervas aromáticas Natura (Cortesía)

A Avon apresentou Black Suede Real, uma fragrância fresca e cativante com notas de pimenta, gerânio verde e madeira, uma mistura de ingredientes que revelam confiança e carisma, pois não há nada mais atraente do que ser autêntico.

Black Suede Real é um perfume fresco e cativante Avon (Cortesía)

Ambas marcas fazem um apelo para compreender a importância de ser um pai presente e homenagear aqueles que dão amor todos os dias através do exemplo.