Calça palazzo e sandália plataforma: dicas para usá-las com muito estilo

Embora seja impossível de destronar os jeans, há outras calças que estão chamando a atenção este ano, entre elas as palazzo que estão voltando a ser tendência graças à sua elegância, versatilidade e à forma como conseguem estilizar a figura, o que torna esta peça uma das mais desejadas de 2024.

Os meios especializados em moda não param de falar sobre as palazzo e as suas virtudes, pois, por muito tempo, acreditou-se que essas peças só beneficiavam figuras altas. No entanto, logo os especialistas perceberam que se trata de uma peça tão versátil que é perfeita para pessoas altas, médias e baixas, sendo uma concorrência perfeita para as calças jeans.

Se estiver procurando um visual que ajude não só a estilizar sua figura, mas também se torne uma peça básica do seu guarda-roupa que te acompanhe tanto no escritório, em eventos formais ou em uma tarde de passeio, então dê uma chance às calças palazzo, que, talvez, neste momento, nem precisem de uma grande apresentação.

Calças palazzo com plataformas Pinterest (Pinterest)

O que são as calças palazzo?

Embora este tipo de calça seja muito popular, é sempre bom saber como identificá-la e conhecer as características que a tornam um dos designs mais especiais e favorecedores no mundo da moda.

Como sabemos, tanto a palazzo quanto a culotte ou capri são calças que levantaram a mão e conquistaram um lugar nos armários das mulheres fashionistas, demonstrando que são peças fáceis de combinar e que, às vezes, é bom trocar os clássicos jeans por algo mais divertido.

Neste caso, as calças palazzo se destacam por terem uma cintura ajustada, mas uma queda solta com pernas largas que cria o efeito de uma barriga lisa que muitas pessoas gostam, e geralmente são encontradas com cintura alta, tornando-as a peça mais favorecedora de todas, ajudando todos os tipos de corpo, independentemente da altura ou constituição física.

Calça palazzo com plataformas Pinterest (Pinterest)

Como combinar calças palazzo com plataformas?

Em todas as suas apresentações, as calças ‘palazzo’ serão tendência, quer as use em jeans, na sua forma solta, ou até em veludo, qualquer uma delas será a opção perfeita para ti. E se também estiver à procura de mudar o seu visual, então combine com sandálias de plataforma, são elegantes e perfeitas para qualquer momento.

As palazzos em si já possuem uma forma elegante, brilham por essa fluidez que não é necessário adicionar muitos elementos para alcançar um visual elegante, basta adicionar camisas, seja uma branca básica, acetinada ou listrada, se estiver procurando por um look perfeito para o escritório ou um evento formal.

Pelo contrário, adicione um top justo, camisetas básicas ou blusas românticas para um estilo glamouroso perfeito para o dia sem perder um grama de glamour. Dependendo do local, adicionar elementos como chapéus, blazers, óculos de sol farão com que o seu visual se destaque. Além disso, a cereja do bolo são as plataformas, que ajudam a estilizar todo o seu outfit e são perfeitas para mulheres que procuram parecer mais altas, além de terem aquele toque retro que todos adoram.