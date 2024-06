Adeus mom jeans! As calças ‘cenoura’ estão fazendo sucesso nesta temporada pela sua elegância e conforto

As calças jeans são a peça mais versátil que, independentemente de como as tendências se movam, acabam por se adaptar às necessidades das mulheres, sendo o básico do guarda-roupa que sempre consegue parecer chique sem muito esforço e, além de ser fácil de combinar, é confortável.

ANÚNCIO

Não podemos negar que as ‘mom jeans’ se tornaram a peça favorita desde 2024, e seu sucesso foi tanto que propostas como as ‘wide leg’ nos deram uma lição sobre estilo, elegância e sensualidade, além de ser uma das peças mais inclusivas, sendo ideal para todos os tipos de corpos.

No entanto, se você estiver aborrecida com este tipo de cortes ou designs como os mom, wide, baggy e cargo, então os especialistas em moda preveem o sucesso das calças jeans com corte ‘cenoura’, uma peça semelhante às calças barrel, exceto por uma diferença que as torna bonitas e elegantes com qualquer tipo de visual e calçado. Já as adoramos!

Jeans cenoura Pinterest (Pinterest)

O que são as calças ‘cenoura’?

Existe uma ampla oferta de jeans, com formas, cortes, texturas e elementos que os compõem, tornando-os únicos. Embora às vezes possa ser complicado entender todos os termos, pode ser benéfico na hora das compras, pois será mais fácil identificar qual é o que melhor se adequa às suas necessidades.

Os especialistas preveem o sucesso das calças ‘cenoura’, que são exatamente um design inspirado na forma de uma cenoura, caracterizadas por uma cintura alta que se alarga na área dos quadris e coxas, para depois se ajustar na área dos tornozelos, deixando a silhueta deste famoso vegetal.

Estes geralmente são confundidos com os mom jeans, os loose e os baggy, mas sua peculiaridade está no corte um pouco reto, cintura alta e atenção especial nos tornozelos, tornando esta peça uma das mais elegantes entre os jeans, que também é favorável para todos os tipos de corpo, exceto para aqueles com tornozelos grossos, pois poderiam chamar muita atenção para essa área do corpo.

Jeans cenoura Pinterest (Pinterest)

Como combinar jeans ‘cenoura’?

Se você também gostaria de aprender a combinar este tipo de peça, deve ter em mente que, tal como as calças jeans comuns, ela combina perfeitamente com tudo, pois mantém a versatilidade dos clássicos, embora sempre haja detalhes que fazem com que uma peça se destaque e aqui dizemos como fazer isso.

ANÚNCIO

Entre as recomendações feitas para usar as calças ‘cenoura’ com muito estilo está complementar com um cinto, que faz com que as calças pareçam estilizadas e elegantes. Por outro lado, se estiver procurando algo mais formal, adicione blusas românticas, camisas brancas básicas e sandálias de salto com tiras que envolvam seus jeans.

Se não estiver procurando algo muito formal, então você pode combinar seus jeans ‘cenoura’ com tops justos para equilibrar sua figura com uma peça folgada e justa, e adicionar um par de tênis, seja Converse ou Samba, ou até mesmo sandálias tipo canguru ou track.