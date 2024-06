Nova coleção de chinelos Havaianas e Dolce & Gabbana: O encontro do estilo brasileiro com a elegância italiana

A Havaianas, conhecida por encapsular o estilo casual brasileiro, firmou uma parceria inédita com a renomada grife italiana Dolce & Gabbana. A colaboração, anunciada nesta quinta-feira (13/6), resultou em uma coleção limitada de chinelos de luxo que combina a simplicidade brasileira com a opulência italiana.

A evolução das havaianas na moda

Por décadas, as sandálias Havaianas têm sido um ícone cultural no Brasil, associadas ao conforto e praticidade. Com um design simples, mas eficaz, elas se tornaram uma escolha popular entre pessoas de todas as idades e classes sociais, adaptando-se a diversas ocasiões, desde um passeio casual até eventos mais sofisticados. Em 1980, o chinelo foi incluído na lista de produtos de preços controlados, reforçando sua importância no dia a dia dos brasileiros.

A marca não é estranha ao mundo da moda de luxo. Em 1999, as Havaianas desfilaram nos pés das modelos no show do estilista francês Jean Paul Gaultier, marcando sua entrada no cenário fashion internacional. Desde então, a marca tem colaborado com diversas casas de moda renomadas, incluindo Missoni e Saint Laurent. Agora, a parceria com a Dolce & Gabbana amplia ainda mais seu alcance no universo do luxo.

Detalhes da coleção de luxo

A coleção exclusiva Havaianas e Dolce & Gabbana apresenta quatro modelos do icônico chinelo Havaianas Top, divididos em duas linhas de estampas: Clássicos e Ícones. A linha Clássicos traz a energia do leopardo e a sofisticação da zebra em tons preto e branco. Já a linha Ícones destaca as majólicas italianas em azul e branco e o vibrante carretto siciliano multicolorido.

Cada par de chinelos é adornado com detalhes refinados, como tiras de veludo estampado, logotipo metálico da Havaianas e um pin perolado da Dolce & Gabbana. A embalagem também reflete a essência de luxo, com laminação fosca, estampas metálicas e detalhes dourados.

Disponibilidade e exigências

Os chinelos foram lançados em 13 de junho e, devido à exclusividade da coleção, cada cliente pode adquirir no máximo dois pares por CPF nas lojas físicas. Os modelos também estão disponíveis para compra online, garantindo que a coleção seja acessível a um público mais amplo.

A colaboração entre Havaianas e Dolce & Gabbana é uma celebração da fusão de culturas e estilos, destacando a capacidade das marcas de luxo de inovar e atingir novos mercados. Este lançamento não só reafirma a posição da Havaianas no cenário global da moda, mas também exemplifica como marcas de renome podem se reinventar continuamente.

