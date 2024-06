Médicos lançam importante aviso aos consumidores de bebidas energéticas

Os especialistas em saúde lançaram um novo alerta contra as bebidas energéticas de suma importância para a população. Uma nova pesquisa sugere que essas bebidas podem estar relacionadas a doenças graves.

Estas bebidas são amplamente utilizadas por seus altos níveis de açúcar e cafeína para ajudar a manter-se ativo na realização de qualquer tarefa que exija atenção aguçada, mas os médicos agora alertam que podem desencadear uma condição potencialmente mortal que requer tratamento de emergência.

O que os especialistas em saúde disseram sobre as bebidas energéticas e seu potencial perigo mortal?

Investigadores da Clínica Mayo dos EUA analisaram os dados médicos de 144 pacientes que sobreviveram a uma parada cardíaca após receberem tratamento de emergência. Os resultados revelaram que sete deles, com idades entre 20 e 42 anos, haviam consumido uma bebida energética em algum momento anterior ao evento que colocou suas vidas em perigo. Destes, seis precisaram de tratamento com desfibrilador e um de reanimação manual.

As bebidas energéticas contêm entre 80 e 300 mg de cafeína por porção, em comparação com os 100 mg de uma xícara de café. Muitas delas também contêm outros ingredientes adicionais, como taurina e guaraná, que se acredita que alteram o ritmo cardíaco, a pressão arterial e outras funções do coração.

Peter Schwartz, do Centro de Arritmias Cardíacas de Origem Genética e Laboratório de Genética Cardiovascular de Milão (Itália), escreve em um artigo de fundo adjunto: "Os críticos podem opinar sobre essas descobertas que 'é apenas uma associação por acaso'".

“Tanto nós como o grupo da Clínica Mayo estamos perfeitamente conscientes de que não há evidências claras e definitivas de que as bebidas energéticas causem arritmias potencialmente fatais e de que mais dados são necessários, mas seríamos negligentes se não soássemos o alarme”.