As unhas coreanas estão na moda e são ideais para mulheres girly

Nas últimas temporadas, os designs de unhas coreanas têm dominado com ímpeto as tendências de manicure em todo o mundo devido ao quão inovadoras, elegantes e bonitas são.

ANÚNCIO

Na verdade, os manicures da Coreia do Sul são pioneiros em muitas das tendências de unhas que têm predominado nos últimos anos, como as unhas aurora ou as unhas blush, para citar algumas.

A nail art coreano do sul destaca-se pela sua criatividade, feminilidade e atenção aos detalhes. Ao contrário de outras manicures, focam na delicadeza e elementos que exaltam a sua rica cultura.

Além disso, engloba uma diversidade de técnicas e estilos, então há uma mani coreana para cada tipo de mulher: desde as mais discretas, passando pelas mais coquetes até as mais audaciosas.

As unhas coreanas que estão arrasando em 2024

Durante este 2024, as unhas coreanas mais populares incluem as gelificadas, as com gemas incrustadas, as com efeitos 3D e aquelas em tons pastel e nude bastante bonitas.

Quer conhecer as últimas tendências de nail art da Coreia do Sul? Continue lendo para descobrir as mais destacadas, segundo Glamour. Todas elas farão com que as pessoas olhem para as suas mãos.

Unhas coreanas minimalistas mas distintas

As unhas coreanas minimalistas distinguem-se por virem em cores nude, branco leitoso e tons de rosa suave que servem como base para designs de linhas, figuras ou detalhes em prata ou dourado.

ANÚNCIO

As unhas coreanas são uma das grandes tendências da manicure em 2024 (Instagram)

Unhas coreanas tridimensionais

As unhas coreanas em 3D e com detalhes são as mais fofas de todas. Os artistas de unhas do país usam gel e acrílico para criar todos os tipos de elementos que parecem nascer dentro da unha.

As unhas coreanas são uma das grandes tendências da manicure em 2024 (Instagram)

Unhas coreanas com pedraria embutida

As unhas coreanas com pedrarias são as mais luxuosas e sofisticadas. Seus designs glamorosos são inspirados na joalheria do país e se destacam por ter gemas dispostas em padrões que as fazem brilhar.

As unhas coreanas são uma das grandes tendências da manicure em 2024 (Instagram)

Unhas coreanas inspiradas na natureza

A manicure coreana que inclui a natureza, seja em flores, folhas ou galhos pintados, são outra tendência que está in. Costumam ser decoradas com pedras e refletem o respeito pela natureza dessa cultura.

As unhas coreanas são uma das grandes tendências da manicure em 2024 (Instagram)

Unhas coreanas em homenagem à beleza coreana

As unhas coreanas inspiradas em produtos de k-beauty também são muito populares. De acordo com a revista, são designs muito criativos e divertidos em tons claros, com detalhes elaborados.