A maquiagem em tendência que se adapta a todos os tipos de pálpebras e é um sucesso por ampliar o olhar

O ano de 2024 trouxe várias tendências em maquiagem para todos os gostos, estilos e formatos de rosto, mas a maioria tem algo em comum: a cor. Pêssego, o tom do ano, que traz frescor, naturalidade e luminosidade ao rosto, e que não só pode ser aplicado nas maçãs do rosto, que é o que dita a tendência; mas também nos olhos e nos lábios.

A reconhecida maquiadora profissional, Mariana Zambrano, pegou algumas das tendências deste ano para criar uma maquiagem suave, que parecesse natural e pudesse ser usada em qualquer rosto, independentemente da sua forma, especialmente pensando nas pálpebras, para que aqueles com pálpebras caídas pudessem usar essa maquiagem com confiança.

A venezuelana compartilhou em seu canal do Youtube um tutorial fácil e rápido, então não é necessário ter grande habilidade na arte da maquiagem para conseguir um resultado divino como o dela. Zambrano aconselha que, sempre antes de se maquiar, é importante hidratar e umectar a pele. Ela começou com um primer que permitirá que os produtos adiram melhor à pele e para suavizar as rugas. Além disso, completou com um sérum e um contorno de olhos.

Como conseguir maquiagem para todos os tipos de pálpebras

1. Rosto: Usar uma base líquida que se difunda com a ajuda de uma esponja. Afirmou que a tendência agora é que a pele pareça mais hidratada do que opaca, como acontecia em anos anteriores.

2. Olheiras: com a ajuda de um corretivo, disfarce as áreas escuras ao redor dos olhos: sob a pálpebra e na pálpebra móvel. A chave é esfumar bem para que não fique tudo compacto.

3. Maçãs do rosto: Para a área das bochechas, recomenda-se usar um blush em creme para obter um efeito amplo, que vá desde a área abaixo da pálpebra, perto do canto interno do olho, até às têmporas, com ênfase nas maçãs do rosto, mas sem exageros. Embora tenha observado que em 2024, a tendência é criar dramaticidade nessa área.

4. Rosto: para que a maquiagem fique melhor, é preciso selar todo o rosto com um pó translúcido, incluindo a parte do blush, que será resgatada mais tarde.

5. Contorno: Ela usou um contorno em pó no tom da pele, de modo que o resultado seja sutil, apesar da tendência ser que seja muito mais marcado.

6. Olhos: Já na área ocular, afirma que o que melhor fica para todos os tipos de pálpebras são tons de marrom, marrom claro, bege e rosa. O truque está na aplicação. Então, aconselha a aplicar a sombra marrom claro com um pincel largo na parte externa do olho, pois se for feito no centro e em direção ao canto interno, o olhar parecerá muito mais próximo. Deve ser muito bem esfumado.

Depois, com a ajuda da cor marrom escuro, um pouco de profundidade e drama será adicionado ao olhar, aplicando-o com um pincel pequeno na área externa, perto do côncavo. Uma vez feito isso, deve-se delinear com o mesmo marrom na pálpebra inferior e esfumar. Essa técnica é a base desse tipo de maquiagem.

Finalmente, aplica um pouco de luz com uma tonalidade quente como laranja, pêssego ou amarelo na área do canto interno dos olhos. Mariana finalizou com um delineador marrom escuro nos olhos, que ela colocou na pálpebra superior. Sela a maquiagem com uma máscara de cílios.

7. Lábios: Contornar os lábios com um lápis, preencher com um batom nude e finalizar com um pouco de brilho para dar volume.