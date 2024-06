As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta de Lua Crescente

Confira as revelações do tarot para está sexta-feira, 14 de junho, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – O Imperador

Signo de De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot de hoje faz um importante alerta sobre enfrentar os novos desafios que aparecem no seu caminho. No entanto, é importante ter prudência. Além disso, você deve apoiar as pessoas importantes ao seu redor.

Signo de Capricórnio – O Sumo Sacerdote

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você é equilíbrio e justiça em todas as áreas da sua vida mas, além disso, esta semana, quem o procurar, estará disposto a dar e a comunicar de uma forma que o verá como a melhor pessoa para dar conselhos.

Signo de Aquário – O sol

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você passa por um momento de brilhar em tudo o que você propõe, também repleta de muitos sucessos que deve aproveitar para que todas as estratégias estejam a seu favor.

Signo de Peixes – O Mágico

De 19 de fevereiro a 20 de março

Momento intenso, onde você terá que trabalhar ainda mais para superar as mudanças que ainda estão por vir. Tudo será muito positivo e a prosperidade que você esperava chegará às suas mãos.

Texto com informações do site Nueva Mujer