Alerta dos Guardiões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Carta do exu Mirim

Construa as oportunidades da sua vida e tome descrições para evoluir e conseguir o que deseja de verdade. Hora de focar no seu sucesso de forma madura e tirar o olho da grama alheia, mas sem ser egoísta com os aliados verdadeiros.

Capricórnio – Pomba Gira Maria Mulambo

Hora de mostrar sua boa cara, encanto e sutileza para conseguir o que realmente deseja. Apenas não exagere e evite incitar conflitos. Para ganhar, não é preciso destruir o outro.

Aquário – Carta Exu Capa Preta

Os esforços são recompensados quando se anda no caminho certo e toma boas atitudes. Seja responsável com as finanças e proteja sua energia para não cair em superficialidades que só o fazem perder o foco.

Peixes – Carta da Pomba Gira Menina

Se as coisas vão bem no lar e no amor, é hora de aproveitar. Se as coisas não vão bem, é hora de buscar como controlar a ira e sair da tristeza para assim ter força para dar um basta naquilo que não vai bem.