Estes são os 5 itens que você não deve levar na bolsa para evitar azar, segundo o Feng Shui.

Tesouras ou navalhas

Objetos pontiagudos são descartados pelo Feng Shui para termos em nossos espaços e claro ainda mais na nossa bolsa, que é menor.

Como detalhado pelo site Nueva Mujer, esses itens podem cortar a boa sorte que tenta entrar em sua vida, aproximando você de bloqueios energéticos e conflitos. Por isso, é melhor mantê-los em uma mesa em casa e usá-los apenas quando necessário.

Medicamentos desnecessários

É importante ter um kit de emergência quando estiver na rua, mas se você for longe demais e for excessivamente cauteloso, pense duas vezes.

De acordo com as crenças do Feng Shui, você atrai coisas ruins que acontecem com você quando você sai e fica doente.

Notas rasgadas

Tudo o que está em más condições não deve continuar nas nossas vidas porque traz pobreza e estagnação.

Essas coisas falam apenas de apego emocional aos objetos e não permitem que chegue mais dinheiro, abundância e prosperidade. O mesmo se aplica a espelhos quebrados e similares.

Relógios que não funcionam

É essencial verificar se todos os relógios funcionam para que a energia possa fluir com os ponteiros do relógio.

Caso contrário, podem absorver energia do meio ambiente.

Memórias de tempos ruins

Fotografias, uma pulseira, o cartão do Metro. Entre as coisas que uma pessoa não deve levar na bolsa porque atraem azar estão itens que geram tensão toda vez que os vemos, pois vão recarregar você com energias ruins e você vai reviver aquela fase ruim.

Com informações do site Nueva Mujer