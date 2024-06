Qual é o significado de sonhar em voar? Revelam um desejo inconsciente que você tem

Sonhos para onde voamos são mais comuns do que muitos pensam

Sonhar em voar é possivelmente uma das experiências mais surreais que uma pessoa pode ter durante o seu descanso, mas também é um dos sonhos mais comuns no mundo.

Assim como outras imagens que vemos ou sentimos enquanto estamos nos braços de Morfeu, esta tem uma mensagem muito especial do subconsciente do sonhador sobre sua vida de vigília.

Se recentemente sonhou que navegava pelos céus e está se questionando se isso significa algo sobre você ou se é um aviso de algo, continue a ler para descobrir o significado por trás deste sonho.

O que significa sonhar em voar livremente?

De acordo com a Cosmopolitan, se sonha que está voando livre nos céus, deixando de lado todas as suas dificuldades e preocupações, sua mente está pedindo exatamente isso: escapar dos seus problemas.

"Nos sonhos e nos mitos, como o de Ícaro, o voo fala do desejo de se sublimar, de buscar a harmonia interna e de acabar com os conflitos," explicou Clara Tahoces, de acordo com a fonte.

“A escritora de Cuarto Mile­nio apontou que os sonhos em que nos vemos voando, principalmente se o fizermos de forma espontânea, falam do desejo inconsciente de escapar das preocupações e dos conflitos internos ou externos (mas que nos afetam internamente).”

Segundo Clara Tahoces, o vôo nos sonhos “fala do desejo de sublimar” | Jokassis / Pexels (Jokassis/Pexels)

A autora do livro ‘Sonhos: Dicionário de Interpretação’ também destacou que o desfecho do sonho em que se voa pode nos ajudar a ter uma interpretação mais precisa do seu significado.

Por exemplo, se terminar com o sonhador caindo ou de outra forma negativa, significa que não poderemos evitar as contrariedades. O mesmo vale se não conseguirmos voar, mesmo que queiramos.

“Isto é um sinal de que, por mais que tentemos nos enganar ou abandonar as preocupações, no final elas acabarão ressurgindo novamente e com ainda mais força”, disse Tahoces.

Se o sonho terminar negativamente, significa que não poderemos evitar contratempos |Ashley Bean / Unsplash (Ashley Bean/Unsplash)

Por outro lado, de acordo com a intérprete de sonhos, “em pessoas muito evoluídas, que não tenham conflitos internos e sem preocupações materiais, esse tipo de sonho costuma indicar um desejo sincero de superação espiritual”.