Os signos com mais sorte no amor no fim de semana

Mais um fim de semana chega e alguns signos estarão com a maior sorte do zodíaco quando se trata de amor. Confira quais são:

Sagitário

Momento em que os relacionamentos podem se tornar mais intensos e íntimos, assim como sua conexão com o desejo e o poder de atração. Essa fase irá ajudar a formar laços mais profundos e que levam a conexões verdadeiras. Apenas tenha cuidado, pois aquilo que é superficial ou não evolui mais pode sair da sua vida.

Capricórnio

O fim de semana chega com um maior clima de romance e de aventura, o que pode gerar momentos marcantes e oportunidades se abrindo no amor. É preciso não se assustar com a energia de compromisso e de início de novos ciclos, encarando os sentimentos sem egos mesquinhos ou medo.

Peixes

Uma fase muito mais romântica e criativa chega em sua vida amorosa, o que leva a abrir portas importantes para se conectar com quem ama ou com pessoas compatíveis com essa energia. É hora de abraçar a diversão, a espontaneidade e aproveitar mais a vida a dois com alegria. Problemas importantes podem ser resolvidos ou chegam a um ponto final para dar início a uma nova etapa.