Os sapatos de animal print chegaram para fazer você brilhar e podem ser usados em looks únicos e elegantes

Se quiser parecer com um calçado único, elegante e original, então a estampa animal é ideal, pois é uma das maiores tendências deste 2024.

É um calçado arrojado, mas se souber combiná-lo, fará você parecer uma diva, com muito estilo e classe, e com certeza vai se destacar onde quer que vá.

Por isso, dizemos como usar calçados com esse estampado, seja com botas, stilettos, sapatilhas ou qualquer tipo, para que você brilhe em qualquer ocasião.

O calçado de estampa animal chegou para fazer você brilhar e pode usá-lo em looks únicos e elegantes

Saia de couro com suéter e sapatos de salto alto estampados de animal

Se quiser arrasar em 2024, você pode usar uma saia justa de couro e combiná-la com uma blusa de gola alta que você use por dentro.

Complemente este visual com uns stilettos de estampa animal e, claro, adicione uma bolsa com o mesmo padrão ou preta para dar um toque a mais ao look.

Calça jeans e camisa com sapatilhas de estampa animal

Num outro visual moderno e chique, podes usar umas calças jeans combinadas com uma camisa branca ou preta.

Para este visual, você pode combinar sapatilhas de estampa animal e adicionar uns óculos escuros e uma bolsa chique.

Vestido midi com botas maxi de estampa animal

Num visual inovador que te faça brilhar, você pode usar um vestido midi justo em preto ou bege.

Se quiser complementar este visual de forma chique e elegante, use botas de cano alto estampadas de animal print e adicione óculos de sol escuros.

Calça branca e blusa com decote bardot com sapatos de estampa animal

Para um visual moderno e sexy, você pode usar uma calça branca com uma blusa ampla e moderna com decote bardot.

Complemente este visual com uns saltos altos animal print de bico grosso para maior conforto e adicione uma bolsa chique em tons de marrom ou bege.

Calça de couro com casaco longo e botas de estampa animal

Num look super elegante e chique, você pode usar uma calça de couro justa com um top ou camiseta e complementar com um casaco maxi.

Para esta roupa, use botas de estampa animal e elevará seu visual como nunca, com muita classe e estilo.