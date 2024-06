Adeus balayage! As mechas ‘highlights’ são as mais pedidas: proporcionam brilho e rejuvenescem

O fim do balayage está próximo? Embora essa seja a técnica que se consagrou como a rainha dos salões de beleza, aos poucos têm se popularizado outros tipos de mechas que, além de serem menos invasivas para o seu cabelo, proporcionam diferentes benefícios como luminosidade e modernidade.

Se você está à procura de algo diferente para o seu cabelo, então este é o sinal que precisava, pois as mechas que estamos prestes a apresentar não só serão uma tendência, mas prometem dar aquele toque rejuvenescedor ao seu visual que você tanto queria, e o melhor de tudo é que mantêm uma essência natural que só realça sua beleza.

Então, dê um 'refresh' no seu estilo com uma mudança de visual que só trará benefícios ao seu rosto, pois são os especialistas que propõem as mechas 'highlights' como as clássicas atemporais que se posicionam como umas das mais populares este ano e que te fará parecer moderna e chique.

O que são as mechas highlights? Pinterest (Pinterest)

Se você está cansada do famoso balayage, então dê um toque diferente ao seu cabelo com as mechas highlights, tenha cuidado pois estas costumam ser confundidas com as babylights e as lowlights, mas ao contrário destas, as mencionadas anteriormente destacam-se por características que as tornam uma das propostas mais irresistíveis e únicas no mercado.

Trata-se de uma técnica que é muito mais visível do que as babylights, pois, enquanto estas adicionam pequenos reflexos de luz, as highlights separam mechas de cabelo mais grossas para iniciar o processo de descoloração, começando desde a raiz até as pontas, geralmente feitas em três tons acima do cabelo de quem opta por elas.

Embora tente criar reflexos sutis a partir de sua descoloração, a mudança em si é visível, mas não se preocupe, pois trata-se de um tipo de mechas que, ao longo dos anos, se tornaram as favoritas, pois proporcionam uma mudança que traz luminosidade ao cabelo, criando contrastes deliciosos.

As mechas highlights em tendência Pinterest (Pinterest)

A quem favorecem as mechas highlights?

Essa técnica de clareamento se popularizou desde 1960, sendo uma das melhores opções, até mesmo para disfarçar os fios grisalhos, além de proporcionar luminosidade e profundidade ao seu cabelo, ao mesmo tempo em que dá aquele toque moderno ao seu visual que tanto estava procurando.

As mechas highlights brilham pelas suas formas suaves que conseguem iluminar o cabelo, no entanto, é importante ter em mente que devem ser feitas com a ajuda de um colorista especializado que irá ajudar a encontrar a cor ideal para o seu cabelo. No entanto, é importante considerar que se o seu cabelo já passou por outras descolorações, poderia ser contraproducente e danificá-lo ainda mais.

Por outro lado, é uma técnica nobre, que fica bem em todas e se adapta perfeitamente à cor da sua raiz, por isso não importa o tom da sua base, sempre encontrará um que se adapte a você. Se você ainda não gostaria de apostar nas clássicas mechas, então uma de suas variantes com certeza irá te encantar, como as mechas chunky e as babylights.