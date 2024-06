A saia jeans pode ser usada aos 50 desta forma: evite cometer estes 4 erros

As saias jeans podem ser usadas aos 50, mas deve evitar alguns erros

Usar uma saia jeans aos 50 anos é possível, embora muitas pensem que não, mas para que pareça elegante e com classe, pode usá-la de uma forma específica.

O que deve ter em mente é usar saias jeans midi, curta ou maxi, com camisas ou blusas por dentro.

Caso contrário, você parecerá sem classe e desleixada, e também deve combiná-los com um calçado elegante como saltos altos, sandálias baixas, alpargatas ou stilettos.

Quais erros você deve evitar ao usar saia de ganga aos 50 para não parecer vulgar

Usar tops muito decotados

Um erro que você deve evitar ao usar uma saia jeans aos 50 anos é combiná-la com um top muito decotado ou ousado.

A ideia é encontrar um equilíbrio entre sensualidade e, se você usar uma saia jeans com esse tipo de top, será demais e perderá a classe, por isso é melhor optar por blusas, bodys ou camisas.

Usar saias de cintura baixa

Também é um grande erro usar saias jeans de qualquer tipo aos 50 anos, seja midi, mini ou maxi, com cintura baixa, pois não te favorecerá.

O ideal é que sejam de cintura alta e, como mencionamos, que a peça superior seja colocada por dentro para acentuar e definir sua cintura, fazendo com que você pareça mais esguia.

Pode ser que as saias jeans fiquem bem com botas de cowboy, mas se quer parecer elegante e chique aos 50, é melhor não usá-las com este tipo de botas.

O melhor é combiná-las com botas, saltos, alpargatas, sapatos nude ou stilettos, assim você parecerá na moda e sofisticada sem cair nesse erro.

Usar saias com casacos ou blazers oversized

Também é um grande erro usar uma saia jeans com um casaco ou blazer oversized, pois tira o protagonismo desta peça e faz com que pareça com pouca elegância.

Se você for usar uma saia jeans de qualquer tipo, deixe-a brilhar e que ela seja a protagonista do visual.