O dia é dos namorados, mas o fim de semana será destes signos

O “Dia dos Namorados” de 2024 chegou e todos podem celebrar essa data. No entanto, alguns signos solteiros aproveitarão uma energia muito mais positiva para o amor no fim de semana que está por chegar.

Confira quais são:

Câncer

Existe uma intuição e poder de atração importante agindo em sua vida agora. Quem está solteiro, pode contar com novos relacionamentos florescendo em sua vida. Isso acontece como consequência do amor-próprio e recuperação da autoconfiança que o fazem cuidar muito mais de si e encarar tudo com coragem.

Leão

Após uma fase de rupturas com situações que não o levaram a lugar nenhum, chegou o momento de se curar e voltar a deixar seus encantos agirem a seu favor na vida amorosa. O passado ainda pode aparecer de alguma maneira, mas sua postura está mais determinada e em busca do novo. Aproveite essa energia, mas vá com calma para não se entregar excessivamente logo de cara.

Virgem

As pessoas começam a notar sua presença uma vez que seu magnetismo aumente. Aproveite essa etapa com a mente aberta e ousadia para poder se mostrar ao mundo e as novas conexões. Muito da sua personalidade começa a fazer a diferença nos círculos que frequenta e isso ajudará em sua autoestima.