Como combinar shorts desfiados com botas de cowboy? A tendência que está arrasando: são confortáveis e elegantes

Sabemos que não há peça que resista ao jeans e é quase impossível se despedir dessa peça de forma definitiva, mas são os shorts que prometem dar uma reviravolta em seu estilo e roubar pelo menos por um momento a coroa dos famosos jeans, tornando-se o favorito da temporada.

Por mais ‘básico’ que possa parecer, os shorts estão ganhando popularidade em 2024, e serão o aliado perfeito para a temporada, então considere esta peça para o seu próximo look.

Shorts com botas cowboy Pinterest (Pinterest)

Os shorts não vêm sozinhos, mas estão se juntando à tendência do jeans que se tornou um sucesso desde 2023 e foi reforçada por Beyoncé, que não só trouxe de volta a alegria do country, mas também levou looks com chapéus e botas até mesmo para premiações como o Grammy, mostrando qual é o estilo preferido do ano.

Os shorts desfiados são a sensação

Meios especializados em moda já previram, os shorts desfiados serão a peça favorita da temporada, então se você também quer aderir à tendência cowboy, então considere esta peça para o seu próximo look.

Para identificar a tendência vaqueira ou cowboycore, você deve ter em mente que ela é composta por elementos que são retomados do country e do Texas, sendo um traje informal geralmente usado como um outfit diário que incorpora chapéus, botas e franjas nas roupas, bem como outros ornamentos que remetem ao campo.

Esta é a razão pela qual os shorts com designs desfiados são um dos favoritos do ano, já que conseguem combinar perfeitamente com a essência das botas texanas que prometem ser uma das duplas mais bem-sucedidas que você vai querer experimentar.

Shorts com botas cowboy Pinterest (Pinterest)

Como combinar shorts desfiados com botas de cowboy?

Se você adora botas de cowboy e não quer deixar de usá-las, mas não sabe como combiná-las com dias mais quentes, então aqui estão algumas recomendações que te farão parecer uma verdadeira especialista em moda, além de alguns looks de inspiração que podem ser úteis.

A moda 'cowboy' está mais viva do que nunca, então não tema em tirar suas botas texanas favoritas e arrasar com elas, este ano, os especialistas em moda preveem o sucesso deste calçado com shorts desfiados.

Se quiser parecer elegante, sempre crie contrastes, seja combinando peças superiores e calçados da mesma cor, ou adicionando um blazer com um top, e se quiser dar um toque de sensualidade, então um bralette ou bustier é a opção.

Para um estilo muito mais casual, combine shorts e botas de cowboy com tops básicos justos ou camisas soltas, ou mesmo em sua forma oversized, para um visual mais estilizado, confortável e leve.

Alguns dos acessórios que você poderia adicionar são cintos, chapéus texanos, óculos de sol e bolsas pequenas, que serão a cereja do bolo de um look chique perfeito para estar leve e confortável neste verão.