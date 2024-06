A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Leão – Carta O Papa

Momento em que é preciso nutrir o equilíbrio para alcançar a verdadeira paz interior em sua vida. Uma fase de serenidade de aproxima e será muito positiva, mas é preciso que você saiba preparar o terreno para que ela se estabeleça.

Virgem – Carta A Estrela

Não tema alcançar uma etapa de equilíbrio em que suas relações mais próximas se tornam sólidas e verdadeiras. É melhor ter as companhias certas do que abundantes. Aqueles que são leais e honestos com você irão provar isso, o oposto também ocorrerá.

Libra – Carta O Louco

As desorganizações e irresponsabilidades podem passar uma conta alta na sua vida. É hora de administrar melhor seus recursos e não esbanjar em nada, muito menos nas finanças. Os problemas trazidos pela imaturidade e desordem não o deixarão avançar, por isso mude.

Escorpião – Carta O Mago

Fique atento as pessoas que podem ajudar e influenciar positivamente o seu caminho para não perder boas oportunidades. É hora de tomar suas responsabilidades e seu lugar, mas também aceitar o apoio daqueles que são sábios.