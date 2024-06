A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Áries – Carta O Enforcado

Planos ou situações da sua vida atrasam ou ficam longe de se desenrolarem no ritmo desejado por você. Tome as rédeas e seja consciente das suas responsabilidades para alcançar as realizações, mas também entenda que a espera e as funções dos outros também fazem parte do processo.

Touro – Carta O Diabo

Cuidado extra com pessoas que se aproximam de você ou dos seus assuntos apenas para julgar e levantar calunia. É possível que você precise estar atento para se defender de acusações ou energias que o prejudicam de alguma forma. Alguns planos não saem como o esperado e isso exige sua resiliência.

Gêmeos – Carta A Lua

Momento de ficar de olho nas sombras que podem afetar suas relações e causar afastamento. Para alguns, podem existir relações ocultas e infidelidades prestes a serem descobertas. É momento de ter acesso a verdade, preparando sua mente e coração para ser firme.

Câncer – Carta O Carro

Quanto mais perseverança, esforço e fé em si mesmo você tiver, melhores resultados colherá. Não fique mais na sombra e escondido, é hora de assumir as rédeas para realizar sonhos com energia e confiança.