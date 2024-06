Que o amor não seja a única coisa que os une: 5 perfumes unissex que você pode compartilhar com seu parceiro

Que o amor não seja a única coisa que os une: 5 perfumes unissex que podem ser compartilhados com o seu parceiro

Já te aconteceu de sentir um perfume e identificar alguém? Isso acontece porque os aromas também desempenham um papel importante na presença de qualquer pessoa. E embora muitos não vejam assim, um perfume diz muito sobre quem o usa. Agora, é agradável saber que tanto você quanto seu parceiro têm os mesmos gostos nesse aspecto.

ANÚNCIO

Compartilhar mais do que um amor, um perfume, para muitos casais é uma ideia maravilhosa que eles concretizam e veem como uma forma adicional de manifestar o vínculo que têm. As diferentes casas de moda oferecem uma variedade de opções de fragrâncias unissex, que podem ser úteis se você optar por essa forma de compartilhar com quem você ama.

Os perfumes unissex são projetados para serem usados tanto por homens quanto por mulheres, o que significa que sua composição tende a ser equilibrada e versátil, com notas que podem atrair ambos os gêneros. Eles são formulados para serem atraentes e agradáveis para qualquer pessoa, independentemente de seu gênero.

Geralmente, são aqueles que apresentam uma combinação harmoniosa de notas frescas, florais, amadeiradas e picantes.

Alguns dos melhores perfumes unissex no mercado são:

1. Giardini Di Seta, de Salvatore Ferragamo

Este perfume faz parte da linha Storie, que inclui quatro fragrâncias ‘universais e frescas’, de acordo com o site Fragrantica, foi lançado em 2021 pelos criadores Alienor Massenet e Emilie Bevierre-Coppermann, e descreve sua fragrância como: “Nota de saída de ruibarbo; nota de coração de flor de cerejeira; e nota de fundo de vetiver de Madagascar”. Pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres.

2. CK All, de Calvin Klein

A especialista em fragrâncias, Irasema, recomendou em seu canal do Youtube, este perfume, pois indicou que é ideal para casais que adoram aromas cítricos, aromáticos e verdes, pois este cumpre com os três. Ele está no mercado desde 2017.

3. Zeste de Soleil, da Cartier

Embora já tenha 11 anos no mercado, é um dos favoritos entre meninos e meninas, porque seus principais acordes são verdes, cítricos, doces e frescos e temperados. "É uma fragrância fresca, abre com um cheiro cítrico de laranja e tangerina, e depois você começa a sentir um cheirinho de algo temperado e fresco de gengibre e tem um toque de hortelã e maracujá. Ideal para usar em dias quentes", recomendou Irasema.

4. Sálvia e Sal Marinho, da Jo Malone London

É uma fragrância fresca e leve que combina notas de sal marinho, sálvia e madeira, criando uma sensação de brisa marinha e natureza. Foi criada por Christine Nagel para a marca Jo Malone London em 2014. É ideal para o verão.