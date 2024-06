Feng Shui: Como fazer o poderoso ritual de limpeza energética?

A abundância e a energia positiva são cada vez mais procuradas por pessoas que vivem imersas em um mundo cheio de estresse e responsabilidades. Por isso, encontrar uma solução para essas dores de cabeça tem levado à prática popular do Feng Shui, um antigo sistema filosófico que acredita que a vida plena nasce no lar.

ANÚNCIO

O que é o Feng Shui e como podemos aplicá-lo no dia a dia?

O Feng Shui, que se traduz como a ‘filosofia do chi’, é uma prática antiga milenar de origem taoísta que busca harmonizar os espaços habitáveis para melhorar o bem-estar das pessoas que o habitam, especialmente em casa.

Feng Shui Energias no seu lar (Freepik)

"Com pequenas mudanças, grandes resultados são alcançados" é uma das frases mais ouvidas entre os fãs dessa disciplina milenar, que tem como objetivo principal a busca constante pela harmonia no espaço de tudo que nos rodeia. Nesse sentido, existe um ritual que pode ser aplicado a qualquer momento do dia para atrair abundância e energias positivas.

Um dos rituais mais populares e fáceis de fazer dentro do Feng Shui para renovar a energia em casa é a simples, mas poderosa tarefa de limpar. Segundo a especialista em Feng Shui, Susana Amorín, tudo o que é necessário é uma vela.

Como fazer o ritual de limpeza energética?

É necessário uma vela branca, se for um candelabro, é ainda melhor. Em seguida, é preciso escolher um momento de relaxamento durante o dia. A vela deve ser colocada em um prato branco e posicionada em um local tranquilo dentro de casa. O próximo passo é fazer um círculo de sal ao redor da vela no prato.

Por último, acenda a vela enquanto pensa no que deseja alcançar com a purificação das energias. Deixe a vela queimar e pronto, o lar estará limpo.