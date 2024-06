Adeus balayage! As mechas ‘smokey hair’ prometem a mudança mais original e moderna

Fazer uma mudança de visual sempre é uma decisão complicada, e se você não é uma fervorosa admiradora do loiro ou dos tons acobreados, então as mechas que estamos prestes a mostrar podem ser uma opção viável para a sua próxima visita ao salão de beleza.

Durante muito tempo, as mechas balayage foram as favoritas das mulheres, mas as últimas tendências forçaram essa famosa técnica francesa a se transformar e evoluir, e é por isso que outras técnicas se tornaram populares, como as milky, as shatush e as ombré, mas existem algumas que, além de propor uma mudança de visual, são perfeitas para esconder os cabelos grisalhos.

Este ano, os especialistas em moda estão propondo, além das mechas espinha de peixe, as mechas ‘smokey’ que são perfeitas para disfarçar os cabelos grisalhos e também ajudam a rejuvenescer o rosto, sendo a mudança que você estava procurando e que não havia se atrevido a fazer.

Mechas smokey em tendência 2024 Pinterest (Pinterest)

O que são mechas smokey?

As mechas 'smokey' são uma tendência que voltou a estar em alta desde 2021, quando popularizou-se esta famosa técnica de efeito esfumado, que se assemelha à maquiagem dos olhos, que parte da utilização de tons escuros dignos da cinza e pó que emana a fumaça.

Esse tipo de técnica possui os mesmos princípios que a maquiagem, exceto pelas cores que utiliza, e é que, ao contrário dos tons escuros, a tintura que será usada é em cinza, o que permite realçar a beleza dos cabelos grisalhos de uma forma diferente, envolvendo seu visual com um efeito digno de fumaça.

O melhor de tudo é que esses reflexos platinados não são perfeitos apenas para disfarçar os cabelos grisalhos, também dão volume e profundidade ao seu cabelo, criando um efeito vaporoso no seu visual. Além disso, sua versatilidade permite combinar com outros tons e técnicas, como as famosas babylights.

Quem se beneficia com as mechas smokey hair?

Embora as mechas ‘smokey’ possam ser tentadoras, é importante ressaltar que se trata de uma técnica que requer maior manutenção. Um dos cuidados importantes a ter em conta é evitar que estas fiquem amareladas para manter a sua tonalidade acinzentada que dá ao cabelo um efeito único.

Uma vez considerado este aspecto, trata-se de um tipo de mechas que por si só já possui autenticidade e muito estilo, além de ser perfeita para todas as mulheres, quer você esteja apenas procurando por uma mudança de visual com esse degradê de preto para cinza, ou querendo algo para disfarçar os cabelos brancos que também pareça incrível.

Mechas smoky hair em tendência 2024 Pinterest (Pinterest)

Para encontrar as mechas 'smokey' perfeitas para você, basta levar em consideração o tom da sua pele, onde para os tons frios o cinza é ideal, enquanto para os tons quentes, o brilho é perfeito.

Se deseja manter a cor do seu cabelo por mais tempo, a única coisa que deve ter em conta é o uso de certas máscaras que ajudem a nutrir o seu cabelo e de shampus especiais para cabelos tingidos que ajudem a manter a força e o brilho do seu cabelo.