Este é o ritual de Feng Shui para atrair paz e tranquilidade para a sua casa

Pouca tolerância, falta de empatia e de interesses próprios são os gatilhos para que qualquer ponto onde não haja acordo se transforme em uma discussão prolongada, que dá origem a outras.

ANÚNCIO

Como detalhado pela revista Nueva Mujer, é por isso que é neste momento que você deve recorrer aos métodos do Feng Shui.

Para isso, quaisquer objetos pontiagudos como tesouras, facas ou navalhas devem ser colocados fora da vista, pois representam quebras energéticas. Você também deve se livrar de objetos quebrados, sapatos velhos que não usa, relógios danificados e objetos pontiagudos.

Além disso, um ritual muito importante pode ajudar a silenciar discussões em sua casa. Confira como:

Você vai precisar de um prato de porcelana branca, açúcar, canela em pó, hortelã, pequenas velas brancas e mel. Tudo isso para acalmar os ressentimentos.

Procedimento

No meio do prato você deve colocar a vela, que deverá acender com fósforos de madeira. Depois você fará um círculo com açúcar ao redor da vela, seguido de um de hortelã e canela.

ANÚNCIO

Posteriormente, você vai impregnar o dedo indicador, seja o direito ou o esquerdo, com mel e deixar cair quatro gotas que representarão os pontos cardeais.

Com o resto do mel que sobrou, junte as quatro pontas. Isso fará com que os problemas permaneçam confinados naquele espaço. Deixe assim até que a vela se apague.

Recomenda-se fazer isso após as 12h00. Assim que a vela queimar, misture tudo o que está no prato com luz e despeje no vaso sanitário. Enquanto isso, submerja o prato em água quente e depois lave-o com água e sal.

Com informações do site Nueva Mujer