A estampa de vaca é a tendência surpresa de 2024

Com o surgimento da ‘mulher de máfia’, as mulheres adotaram a estampa de animal como um símbolo de empoderamento e sensualidade.

Por muito tempo, o rei dos padrões ou estampas tem sido a onça, deixando looks que colocam as rosetas deste ousado animal nas roupas mais sensuais das mulheres. No entanto, essa liberdade e rebeldia se transforma e cada estilo, cada forma, acaba se adaptando a uma personalidade, essa é a razão pela qual tem se apostado na pelagem de outros animais, como a cobra, a zebra e desta vez a vaca.

Estampado vaca Pinterest (Pinterest)

Se os padrões de formas como o tartan, vichy ou as bolinhas não são suficientes para você, então os looks de animal print são o que você precisa, mas não, desta vez não se trata de colocar o leopardo em primeiro lugar, pois os especialistas em moda preveem que a estampa de vaca vai destronar o rei das tendências, tornando-se um símbolo de elegância em 2024.

Não é necessário uma grande apresentação para identificar esse famoso padrão, pois não passa de uma imitação das típicas manchas do pelo das vacas em formas abstratas que podem mudar de dimensão e até de cor, dependendo do design.

Rapidamente, este padrão se posicionou como uma das grandes surpresas do mundo da moda, sendo o favorito de especialistas, sendo relacionado como um dos prints mais elegantes e originais deste 2024, que vem substituir o famoso leopardo.

Para um visual de chefe

Se você procura algo formal para o trabalho, um sobretudo estampado de vaca é perfeito para você, combine com peças burgundy ou vinho como aqui, onde vemos uma saia midi de efeito pele, uma blusa de gola alta e botas altas.

Para um look noturno

Para um look sexy que possa usar com os seus amigos ou num jantar, combine uma blusa de cetim com uma saia mini estampada de vaca ou cow print, adicione umas sandálias de salto alto e um penteado que deixe algumas ondas no seu cabelo.

Para um look diurno

Para um look casual de dia, o ideal é arriscar usando umas calças de estampa de vaca ou cow print, neste caso com manchas em cor bege que permitem, graças ao acabamento neutro, um estilo elegante e perfeito para se destacar.

Um visual completo que não falha

Combina o padrão em um look total, a chave está no contraste, enquanto a peça inferior tem um tom mais escuro, a superior é clara, criando harmonia e equilíbrio.

Algo relaxado

Para um visual casual diferente, opte por um look completo em preto, com jeans e um top bandeau, adicione uma jaqueta de estampa de vaca e complemente seu visual.