O que é o 'sandwich dressing', o truque dos estilistas que se tornou viral no TikTok

As redes sociais, especialmente o Tik Tok, continuam ditando tendências no mundo da moda. Desta vez, trata-se do ‘sandwich dressing’, uma técnica de vestir bastante atraente e dinâmica que permitirá fazer combinações incríveis e conseguir um visual incrível que chamará a atenção. Não é preciso muito para alcançá-lo.

A técnica de vestir "sandwich dressing" consiste em sobrepor camadas de roupas, semelhante a como se faz um sanduíche com diferentes ingredientes. Geralmente, são usadas peças básicas e simples que são sobrepostas para criar um visual mais complexo e texturizado.

Tim Gunn, o famoso mentor do "Project Runway", falou sobre a importância das camadas no guarda-roupa e como podem transformar um conjunto básico em algo mais interessante e sofisticado. Enquanto Stacy London, conhecida por seu papel no programa de moda "Esquadrão da Moda", destaca que uma das vantagens dessa tendência é que ela se adapta a diferentes estilos pessoais e ocasiões.

Como funciona o ‘Sandwich Dressing’?

É bem simples. Não é necessário ter amplo conhecimento em moda para alcançar essa tendência. A influenciadora fashionista, Lydia Tomlinson, explicou em seu canal do Youtube como isso funciona: "A regra do sanduíche é baseada em proporções. Basicamente, como um sanduíche, é quando você tem o mesmo em cima e embaixo, é preciso destacar algo diferente no meio, muitas vezes usamos uma cor para fazer isso".

Ele exemplificou sobre um conjunto completo oversized cinza, que por não ter contraste não se destaca de forma alguma, mas se esta tendência for aplicada, é possível obter uma roupa muito mais estilizada. Isso é alcançado substituindo a calça oversized por uma mais ajustada ao corpo e em um tom muito mais escuro, como o preto, juntamente com botas pretas. Isso cria um efeito mais equilibrado e evita que seu corpo pareça sobrecarregado pela roupa.

Aqui estão alguns exemplos de como você pode usar essa técnica no verão.

Vestido leve com camiseta básica e jaqueta de ganga

Comece com um vestido leve e fresco, depois adicione uma camiseta básica por baixo para um toque casual e jovial. Complete o visual com uma jaqueta de ganga para um ar descontraído.

Top de alças com camisa aberta e shorts

Use um top de alças básico, adicione uma camisa leve e aberta por cima para adicionar interesse visual e cobertura leve. Combine com shorts para completar o conjunto de verão.

Saia midi com top de alças e jaqueta de linho

Você pode usar uma saia midi leve e fluida, e combiná-la com um top de alças para se manter fresca. Adicione uma jaqueta de linho leve para dar estrutura ao conjunto e proteger-se do ar condicionado ou das noites frescas.