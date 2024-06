Alta e estilizada! As calças plissadas estão na moda e aqui estão 3 looks vencedores, casuais e modernos que pode criar

Escolher as calças da moda pode ser uma tarefa complicada para muitas pessoas. Com uma ampla gama de estilos, cortes e tecidos disponíveis no mercado, encontrar o par perfeito que se ajuste ao seu corpo e reflita o seu estilo pessoal pode parecer uma missão impossível. No entanto, quando finalmente encontra aquele par de calças que se encaixa perfeitamente e faz você se sentir confiante e estiloso, ele se torna uma arma poderosa no seu guarda-roupa.

É assim que as calças plissadas voltaram a chamar a atenção dos amantes da moda contemporânea como uma opção elegante e versátil para diversas ocasiões. Trata-se de uma peça de roupa que apresenta pregas costuradas ao longo do tecido, criando um efeito visualmente chamativo e distintivo. Essas pregas podem variar em tamanho e direção, podendo ser uniformes ou assimétricas, dependendo do design da calça.

O aumento destes deve-se em grande parte a designers como Coco Chanel, que introduziu calças plissadas em sua coleção de moda feminina, inspirada na moda masculina da época. Hoje em dia, são uma opção elegante e versátil, com a vantagem de que podem ajudar a parecer mais alta e esbelta.

Seja para o dia a dia, trabalho ou uma noite na cidade, as calças plissadas podem se adaptar facilmente a qualquer estilo pessoal. Experimente diferentes combinações e acessórios para criar looks únicos que te façam sentir segura e elegante em qualquer situação.

Look de Escritório com um Toque de Glamour

É assim que você pode combinar calças plissadas para ficar elegante Pinterest (Pinterest)

As calças plissadas também podem ser uma opção elegante para o ambiente de trabalho. Opte por calças plissadas em tons clássicos como o cinza ou preto. Combine-as com uma blusa de seda ou um top de gola alta em uma cor complementar para um estilo profissional e polido. Adicione um par de saltos altos e uma bolsa estruturada para completar o visual. Se quiser adicionar um toque de glamour, opte por brincos chamativos ou uma pulseira elegante.

Look Casual-Chic

É assim que você pode combinar as calças plissadas da moda Pinterest (Pinterest)

As calças plissadas não estão limitadas apenas a eventos formais; também são uma excelente opção para um look casual-chique perfeito para o dia a dia. Combine umas calças plissadas de tecido leve em tons neutros, como branco ou bege, com uma camiseta básica de algodão em uma cor sólida. Você também pode brincar com um conjunto em cores vibrantes. Complete o visual com um par de tênis brancos ou uns mocassins confortáveis para um estilo relaxado, mas elegante. Adicione alguns acessórios simples, como um colar delicado ou uns óculos de sol de armação fina, para um toque final de sofisticação.

Olhar noturno

É assim que você pode combinar calças plissadas para ficar elegante Pinterest (Pinterest)

As calças plissadas também podem ser uma opção perfeita para uma noite na cidade. Escolha um par de calças plissadas em um tecido acetinado ou metalizado para um toque de glamour adicional. Combine-as com uma blusa de renda ou um top de alças com detalhes de pedraria para um estilo sofisticado, mas urbano. Com este estilo, você pode optar por um look monocromático. Adicione um par de saltos agulha ou botas de salto alto para alongar ainda mais a figura. Complete o look com uma bolsa de mão pequena e brincos longos para um toque de elegância adicional.