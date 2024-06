Adeus manicure francesa! As ‘unhas de anjo’ roubam o trono: estilizam as mãos e são elegantes

O que são as unhas de anjo?

A manicure minimalista veio para ficar, isso é um fato, e esses designs exóticos e unhas extra longas quase foram esquecidos depois que várias celebridades de Hollywood demonstraram que ‘menos é mais’.

Embora as tendências de beleza também estejam em constante movimento, parece que elas se estabeleceram em técnicas que buscam beneficiar as mãos de seus clientes, trazendo um valor além da beleza de seus designs, procurando hidratar, estilizar e até suavizar as mãos, propondo estilos muito mais simples e perfeitos para qualquer pessoa.

Esta é a razão pela qual Tom Bachik, o manicure favorito de celebridades como Selena Gomez, Jennifer Lopez, Hailee Steinfeld, Margot Robbie e Camila Cabello, tem impulsionado várias tendências, incluindo as ‘unhas de anjo’ ou ‘angel nails’, que mantêm a essência minimalista que já vimos através de técnicas como milky, glazed e bubble.

O que são unhas de anjo ou ‘angel nails’?

Se você é amante de manter unhas bonitas e saudáveis, então na sua próxima visita ao salão de beleza, experimente o design proposto pelo manicure das estrelas, são bonitas e também permitem que as suas mãos não só pareçam elegantes, mas também estilizadas, uma vez que entre as suas cores predominam os tons de rosa e branco.

As ‘unhas de anjo’ consistem em mostrar a beleza natural da unha com um toque que favorece e também grita luxo, pois, o manicure especializado irá focar em poli-las para depois aplicar uma leve camada de esmalte branco sobre elas e por último adicionar uma camada brilhante como top coat que permita deixar à mostra a ponta da unha de forma cuidada e limpa, resultando em um efeito ‘clean’ que tem se mantido em alta desde 2023.

Tom Bachik propôs essa técnica desde o verão de 2023, e vários especialistas em moda preveem que seu sucesso continuará este ano.

O segredo para aderir às unhas de anjo ou ‘angel nails’

Se você está cansada do convencional ou dos estilos luxuosos discretos, então, as ‘unhas de anjo’ são para você, pois possuem a beleza natural e valorizam a limpeza e saúde das unhas, destacando esses aspectos e deixando o esmalte em segundo plano, mais como um acessório do que o próprio protagonista.

Para aderir à tendência inspirada na beleza dos seres celestiais, basta ter em mente que deve-se alcançar uma unha polida, bem limada e limpa. É fundamental o uso de cores como rosa, branco e transparente, que não escondam a cor natural de suas unhas, pelo contrário, deve ser uma camada leve que permita ver as pontas das unhas.

Embora não exija uma técnica exaustiva e muito estudada para alcançar o resultado desejado, é sempre melhor recorrer a um especialista que ajude a fazer o lixamento parecer ainda melhor, e que também não danifique suas unhas. Lembre-se de que é uma manicure que necessariamente deve parecer limpa para se destacar. Uma vez tendo isso em mente, você poderá exibir seu design sutil, mas elegante em todos os lugares, pois uma de suas vantagens é que combina com todos e se encaixa em qualquer visual.