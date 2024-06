O dermatologista Bav Shergill, da Associação Britânica de Dermatologistas, disse que, o uso de cigarros eletrônicos, conhecidos também como vapes, pode causar o envelhecimento da pele.

De acordo com o especialista, o efeito ‘vape face’, ou face de vape, traduzido para o português, demonstra o aparecimento de rugas, erupções cutâneas e espinhas mais cedo na pele.

Para a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o surgimento de rugas é causado pelo movimento repetitivo do rosto ao tragar o cigarro.

“A nicotina é o ingrediente ativo [presente no vape] e está associada a todos os tipos de problemas de pele. Está associada à acne, psoríase e erupções cutâneas”, explica Shergill ao ‘DailyMail’.

Já o calor e a queima das substâncias presentes neste tipo de cigarro pode causar o amarelamento e ressecamento da pele, gerando também a perda de colágeno e causando o envelhecimento da pele.

Com o uso do vape, sinais que seriam notados normalmente em indivíduos a partir dos 40 anos podem ser observados na faixa dos 20 em fumantes, segundo Bav Shergill.

“Você perde o colágeno, que é basicamente como um “enchimento de colchão”, se você se livrar dele, o colchão fica flácido e sua pele fica flácida”, comenta o especialista.

Proibição no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proíbe a comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil. Uma nova resolução, que substitui a de 2009, traz regras mais rígidas para a venda deste tipo de produto, impedindo agora a produção, distribuição, armazenamento e transporte dos Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs) em território nacional.

*Com informações de ‘O Globo’.

Cigarro eletrônico pode causar o envelhecimento da pele, segundo dermatologista Imagem: Pexels/Renz Macorol

O dia 31 de maio foi lembrado como O Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e tem como objetivo alertar sobre as doenças causadas pelo uso do cigarro.

Segundo a OMS, a expectativa de vida de um fumante é de 10 anos a menos daqueles que não fumam. Outro vilão atual, que afeta principalmente jovens, de acordo com a organização, são os cigarros eletrônicos.

“Crianças e adolescentes que usam cigarros eletrônicos têm pelo menos duas vezes mais probabilidade de fumar cigarros mais tarde na vida”, comunica a OMS.

Malefícios

Em entrevista ao ‘Metrópoles’, a médica pneumologista Letícia Oliveira Dias explica que o uso recorrente de cigarro e a exposição passiva à fumaça pode trazer diversos problemas graves para a saúde.

“As principais enfermidades relacionadas ao tabagismo incluem as doenças do aparelho respiratório, como enfisema pulmonar, bronquite crônica, câncer de pulmão e infecções respiratórias. No sistema cardiovascular há aumento do risco para doenças como infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral e tromboses. Já em outros sistemas podem ocorrer úlcera do aparelho digestivo, cânceres diversos como no rim, bexiga, esôfago e estômago, além de osteoporose, patologias buco-dentais, impotência sexual no homem, infertilidade na mulher e complicações na gravidez”.

Alimentos podem ajudar no combate a tabagismo

Uma pesquisa da Universidade da Universidade de Duke revela que, alguns alimentos, podem ajudar no combate ao tabagismo. Veja quais são.

Lacticínios

Segundo os autores do estudo, , Joseph McClernon, Eric C Westman, Jed E Rose e Avery M Lutz, o consumo de derivados de leite podem ajudar na luta contra o cigarro pois deixam o gosto intragável.

Chicletes e balas sem açúcar

Já os chicletes e balas podem ajudar a diminuir a ansiedade, pois manter as bocas e mãos ocupadas podem diminuir a vontade de fumar ao longo do dia.

Contudo, é importante que esses itens não contenham açúcar, já que o ingrediente pode aumentar a vontade de fumar, segundo a American Cancer Society.

