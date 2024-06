As revelações deste sábado para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste sábado, 8 de junho, para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra

O tarot de hoje destaca que é importante tomar cuidado com decisões precipitadas. No amor, é preciso reservar um tempo para conhecer e convivência.

Signo de Escorpião

O amor precisa de risos, precisa de momentos de recreação, de descanso, mas de abraços e até de brigas e reconciliações.

Signo de Sagitário

Você tem aquele espírito aventureiro, então não pare por causa do que vão dizer, você está no seu momento de maior carisma e quer desperdiçá-lo.

Signo de Capricórnio

Você precisa de alguém que esteja entusiasmado com você, que faça você se sentir o ser mais importante do mundo. Portanto, valorize-se porque quando isso acontecer as possibilidades cairão sobre você e você se sentirá sobrecarregado para decidir.

Signo de Aquário

Você só quer curtição. Mas a pessoa que está ao seu lado neste momento acha que o relacionamento deveria ir para outro nível. Você deve pensar com muito cuidado, pois há oportunidades que você não pode perder. Se você acha que esta é uma delas, então tome a decisão.”

Signo de Peixes

Trabalhe pelo mérito para que o amor puro e incondicional chegue. Você tem simpatia, inteligência e coração para conquistar, mas também vontade de formalizar. É sua decisão.

Com informações do site Nueva Mujer