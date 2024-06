A regra do 80/20 para manter seus espaços organizados: como implementá-la

Se precisar de mais ordem, apresentamos a regra do 80/20, um truque utilizado por especialistas para manter os espaços organizados e economizar tempo, energia e dedicação todos os dias, para que nosso lar seja agradável para conviver.

Segundo o Glamour, este conceito é inspirado no Hara Hachi Bu japonês, que se trata de alimentação, e recomenda parar de comer quando se atinge 80% de saciedade para dar tempo ao estômago e ao cérebro para processar a comida.

Qual é a regra do 80/20?

Bem, no caso da organização de interiores, a regra do 80/20 consiste em dividir o espaço a ser organizado em 80% e 20% de sua capacidade.

Mantenha a ordem no seu espaço | Freepik (Freepik)

Ou seja, não usará 100% de todos os espaços porque geraria caos visual, além de haver pouco espaço para mover certas coisas ou estar mais confortável no dia a dia.

“Bem, se você aplicar a regra do 80/20 da organização, deve considerar guardar coisas apenas até 80% da capacidade do espaço e deixar os 20% restantes completamente livres”, apontam da fonte.

"Além de um relaxamento evidente devido à redução do ruído visual causado pela bagunça, este método irá motivá-la a ser restrita nas compras, escolhendo apenas aquilo a que deseja dedicar 80% de sua atenção", afirmam.

A limpeza também é essencial nesta regra | Freepik (Freepik)

Então, torna-se uma dica útil para seus espaços, mas também para evitar a impulsividade ao adquirir novas coisas para o seu quarto, cozinha, sala, entre outros.

Se te convenceu, então você deve começar definindo quais coisas do lugar você realmente quer e precisa. Uma vez superada esta etapa, limpe suas superfícies, pois a higiene transmite paz mental.

“Por último, organize as coisas que guardou de acordo com o seu estilo de vida atual, respeitando o espaço de 20% que deve ser deixado entre cada objeto para que possa interagir com esta área sem problemas”, concluíram.