Saias curtas com blazer: como usar a combinação que as mulheres de 40 anos devem usar para parecer mais jovens

Se quiser uma combinação que misture o sexy com o elegante aos 40 anos, então você deve aderir a esta tendência de saias curtas e blazer.

São duas peças que representam sensualidade e elegância, e combinadas farão você parecer moderna e jovem, trazendo o melhor de você.

Aqui estão algumas opções para você levar essa tendência da melhor forma aos seus 40 anos em 2024.

Saias curtas com blazer: como usar a combinação mais sexy e elegante que as mulheres de 40 devem usar

Saia jeans com blazer e tênis

Se quiser parecer confortável e jovem, pode usar uma saia jeans com uma camiseta branca e complementar com um blazer preto.

E nada mais confortável, mas ao mesmo tempo elegante, do que complementar este visual com um par de tênis branco e adicionar uma bolsa e óculos escuros.

Minissaia brilhante e blazer com saltos altos

Para algo mais elegante, você pode usar uma minissaia com brilhos prateados ou dourados com uma blusa transparente se quiser algo ousado ou um body.

Complete este look com um blazer e saltos pretos e uma bolsa chique, e claro, adicione joias que te façam se destacar.

Minissaia e meias-calças com blazer e botas

Num visual mais elegante e sério, mas igualmente sexy, podes usar uma saia curta com um blazer no mesmo tom e uma blusa.

Este conjunto pode ser complementado com meias-calça preta e botas, e adicione uma bolsa simples e muito chique.

Saia plissada com blazer e botas maxi

Num outro look muito sofisticado, você pode usar uma saia plissada com uma blusa ou top e complementar com um blazer na mesma tonalidade ou um que combine com ela.

Para elevar o seu visual e se destacar, opte por usar botas maxi e adicione acessórios chiques e joias.