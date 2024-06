Estas são as novas alpargatas que são sensação neste 2024: 5 looks para usá-las e parecer confortável e jovem

Este tipo de alpargatas são as mais confortáveis e elegantes

Um novo modelo de alpargatas chegou para se tornar o favorito de 2024 e trata-se das planas, aquelas que deixam o salto de lado e são muito mais confortáveis.

Este tipo de alpargatas já foram usadas por famosas como a rainha Letizia e sem dúvida é uma ótima opção para rejuvenescer e estar na moda.

Por isso, dizemos-te com que looks podes usar este tipo de alpargatas planas para te veres muito elegante e chique.

Calças de ganga e blusa sem mangas com alpargatas planas

Para um visual moderno e confortável, você pode usar uma calça skinny e combiná-la com uma camisa sem mangas.

Complemente este traje com umas alpargatas planas em qualquer tom, uma bolsa chique, óculos escuros e um penteado bonito.

Vestido de ganga e alpargatas planas

Num visual moderno e sexy, você pode usar um vestido curto ou longo de ganga combinado com umas alpargatas rasas.

Claro, adiciona acessórios, uma bolsa e óculos que complementem o visual e façam você se destacar onde quer que vá.

Saia de ganga e blusa de renda com alpargatas planas

Também podes criar um look fresco, romântico e jovial com uma saia curta de ganga e uma blusa de renda com decote bardot.

Combina este outfit com umas alpargatas planas, seja pretas, bege ou brancas, e adicione um chapéu, se desejar, uma bolsa chique e óculos de sol.

Vestido midi com alpargatas planas

A própria rainha Letizia usou esse tipo de calçado com muita classe e elegância, combinando umas alpargatas planas com um vestido midi rosa com preto.

A rainha usava este calçado em preto e bege e complementou com uma bolsa grande preta, que lhe deu um toque de estilo e frescor.

Calça branca com casaco e alpargatas planas

Para um visual elegante diferente, você pode usar uma calça branca justa com uma camiseta e combiná-la com uma jaqueta de jeans ou de couro.

Neste look, opte por umas alpargatas planas brancas ou pretas e uma bolsa pequena que lhe dê um toque moderno e juvenil.