4 maneiras de usar calças esportivas com saltos altos para um visual jovem, elegante e original aos 50

As calças esportivas são, sem dúvida, uma das peças mais confortáveis que nunca saem de moda e, embora sejam informais, podem ser usadas de forma elegante aos 50 anos ou mais.

Blake Lively já mostrou isso há alguns meses quando usou um conjunto super elegante, sexy e moderno com esse tipo de calça, combinando com saltos de bico fino.

Por isso, mostramos algumas maneiras elegantes de usar esta peça confortável aos 50 anos para que você pareça moderna e na moda.

Como usar calças esportivas com saltos para um visual jovem, elegante e original aos 50 anos

Calça esportiva com salto alto e blazer

Se quiser parecer elegante e sofisticada aos 50 anos, pode combinar uma calça esportiva preta com uma camiseta e combiná-la com um blazer preto.

Complemente este visual com um par de saltos altos ou stilettos e adicione acessórios como uma bolsa pequena e elegante, e joias para dar um toque especial ao look.

Calça esportiva com espartilho e saltos altos

Você também pode adotar um visual moderno e sexy combinando calças esportivas pretas com um corpete no mesmo tom, como fez Kim Kardashian há anos.

A socialite complementou este visual com sapatos de salto alto pretos e até meias de rede, dando um toque diferente ao look, e é claro, adicionou algumas joias.

Calça esportiva com camisa e saltos altos

Outra opção para usar uma calça esportiva com classe e elegância aos 50 anos é combiná-la com uma camisa branca.

Para este look, escolha um par de sapatos de salto transparentes ou stilettos pretos e complemente com uma bolsa pequena e chique.

Calça esportiva com top e jaqueta com saltos altos

Você também pode parecer elegante e na moda aos 50 anos, tal como Blake Lively fez ao usar uma calça esportiva vermelha com um top branco, deixando a barriga à mostra.

A famosa combinou este look com um casaco vermelho e, por último, com saltos vermelhos e complementou com joias e uma maquiagem sutil e bonita.