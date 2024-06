Os perfumes MENOS VENDIDOS de O Boticário; descubra o motivo;

Você provavelmente possui uma série de perfumes que não te agradam, não é mesmo? Seja pelo motivo do aroma não ser o que mais te chama a atenção ou por você ter utilizado ou sentido tanto em outras pessoas que não acha mais este cheiro tão bom.

ANÚNCIO

Pois saiba que as mulheres brasileiras podem pensar como você, já que, a youtuber Suzy Moura listou os perfumes menos vendidos de O Boticário. A pesquisa foi baseada nas próprias consultoras desta marca nacional e vendedores de lojas físicas, que indicaram estes perfumes como os menos procurados. Confira a listagem a seguir.

Celebre Agora

Tanto o Celebre tradicional quando o Agora aparecem na lista. Segundo Suzy, ela até concorda com o fato da fragrância original aparecer entre os menos vendidos. Contudo, ela opina que a versão Celebre Agora é bem tranquila e agradável de se utilizar.

As notas de topo são Mandarina, Cítricos, Notas Aquosas, Pera e Pimenta. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Frésia, Peônia e Cravo e as notas de fundo são: Caramelo, Sândalo, Elemi, Cedro e Patchouli.

Floratta Romance de Verão

Mesmo sendo uma das linhas mais vendidas da marca, Romance de Verão, lançado recentemente, aparenta não ter agradado.

As notas de topo são Frutas Tropicais, Bergamota, Limão, Mandarina, Pimenta Rosa e Néroli. As notas de coração são Ylang Ylang, Flor de Maracujá, Magnólia e Rosa Damascena e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Sândalo, Almíscar e Patchouli.

Egeo Red

Um perfume incomum, já que para a youtuber possui um aroma sensual, mas que se encaixa para usar durante o dia.

ANÚNCIO

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Pimenta Rosa, Rum, Mandarina e Pera. As notas de coração são Marshmellow, Flor de Chocolate, Jasmim Sambac, Gardênia e Íris e as notas de fundo são: Baunilha, Almíscar, Sândalo, Benjoim, Cedro e Patchouli.

Intense Oopss!

Outro perfume pouco falado da marca, Intense Oopss! foi lançado em 2015 e possui um estilo mais vintage.

As notas de topo são: Flor de Laranjeira, Coentro e Bergamota Siciliana. As notas de coração são: Rosa Búlgara, Gerânio, Lírio-do-Vale e Íris. As notas de fundo são: Patchouli, Fava Tonka, Almíscar, Cedro da Virgínia, Baunilha, Sândalo e Âmbar.