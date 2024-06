Mensagem dos Druidas para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

Sagitário – Carta A ilusão

Existem ilusões e imaginações que tomam conta da sua atenção, o que o impede de focar na realidade e no presente. Isso é ruim não apenas para a sua energia, mas também o deixa cego e sem a capacidade de agarrar boas oportunidades que são importantes para o seu crescimento. Seu reflexo na água pode enganar, pois nele o que é de esquerda vira direita e o que é direita vira esquerda. Tenha cuidado para não acreditar na ilusão e basear sua vida nela.

Capricórnio – Carta Belenos

O Sol ilumina a sua vida e o coloca em um lugar de destaque, renascimento, beleza e forte energia que será notada. Use essa influência para encantar, ir em busca da prosperidade e para se curar, se libertando assim para viver um presente ousado e com poder. É um período de muita purificação no qual você se sentirá cada vez melhor. A fertilidade também fica em alta e a família pode aumentar.

Aquário – Carta Merlin

Um período e muita aprendizagem e de colocar em prática sua sabedoria se manifesta em sua vida. É o momento de enxergar verdades e caminhos que podem ser melhores. Seja atento e guarde suas estratégias para poder triunfar silenciosamente, sem atrair a inveja ou infortúnio dos outros. Nesse caminho, não se esqueça que a cura pode ser trabalhada de forma muito efetiva e o poder de atração também.

Peixes – Carta A Força

É possível ver como seu caminho toma forma sem que seja preciso mover céus e terras? Use seu instinto para lutar pelas batalhas certas e conseguir aquilo que realmente precisa. Para muitos, é momento de trilhar a vida de maneira mais verdadeira e com aliados que são realmente confiáveis.