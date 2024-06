A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta A Lua

A vida o coloca em movimento para fazer escolhas rápidas, mas é importante lutar contra impulsos que tendem a prejudicar sua vida. Lembre-se que as ilusões sempre confundem a mente e entregam uma falsa sensação de ter as rédeas da própria vida; além das ideias, analise a realidade para poder seguir seu caminho de maneira positiva. Atenção extra com triângulos amorosos.

Touro – Carta O Juízo

Você trilhou um caminho para compreender questões importantes da sua vida e isso pode ter gerado uma sensação de solidão ou rupturas que o fizeram caminhar mais sozinho. Finalmente existe uma conclusão importante sobre essa vivência, mostrando a você saídas mais justas e resolvendo o que ainda está por resolver.

Gêmeos – Carta O Enforcado

Será importante se manter firme em algumas decisões ou segurar barras com bastante maturidade, poder e razão. No entanto, não é necessário permanecer para sempre assim. Lembre-se que a vida está sempre em movimento e logo sua missão será evoluir, abrindo a mente e novos caminhos.

Câncer – Carta O Papa

Hora de equilibrar sua mente, espiritualidade e experiencias na realidade para poder tirar boas conclusões e decisões. Lembre-se que a intuição pode ajudar, mas observar detalhes práticos também. Nem tudo fica claro quando se trata das outras pessoas e é necessário compreender os assuntos mal resolvidos delas.