Vídeo flagra momento em que ciclista se arrisca em selfie com trem e tentativa quase lhe custa a vida

Um vídeo flagrou o momento em que um grupo de ciclistas esperava a passagem do trem para tirar uma selfie radical com o meio de transporte e a situação acabou saindo do controle.

Como detalhado pelo site Metropoles, enquanto algumas ficam distante dos trilhos, uma moça prefere ficar mais perto da rota do trem para tirar o impresssionante registro.

Mal sabia ela que essa atitude quase lhe custaria a vida. No impressionante registro, a moça é atropelada pelo trem ao não perceber que estava muito perto do maquinário.

Como é possível constatar no registro, ao cair no chão após a batida, ela rapidamente pede ajuda às colegas: “Me deita, ele bateu em mim”.

Ainda de acordo com as informações, aparentemente, ela passa bem após o grande susto.

Rapidamente, o impresssionante flagrante rapidamente se tornou viral nas redes socias. O vídeo já conta com quase 3 milhões de reproduções.

A postagem também inúmeras reações dos usuários, preocupados com a situação.

“Se não fosse o capacete o estrago ia ser bem pior”, comentou uma pessoa.

Escreveu outra: “As pessoas perderam a noção do perigo pra tirar uma selfie”. Confira o registro:

