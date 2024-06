Saiba qual cor de batom combina com seu signo

O batom é um dos itens mais indispensáveis para uma maquiagem completa. Disponível em várias cores e texturas, é também um dos produtos mais queridinhos das pessoas que amam e não vivem sem maquiagem. Mas você sabia que é possível unir o uso deste item com os signos do zodíaco?

Assim como cada signo tem suas particularidades comportamentais, pedras, fragrâncias e cores, com os batons isso não é diferente. Veja nessa lista as cores de batons que mais combinam com seu signo.

Áries - Batom Vermelho vivo

Conhecido por sua força e expressividade, o signo de Áries é considerado um dos mais fortes e decididos do zodíaco. Desta forma, o batom que combina com este signo não poderia ser de outra tonalidade que não o vermelho vivo. Essa cor é capaz de traduzir a força e o poder dos arianos através de uma make igualmente forte e poderosa.

Touro – Violeta

Os taurinos são conhecidos pela sua sensualidade estabilidade, desta forma cores mais centradas e com tonalidades terrosas são perfeitas para completar o look dos nativos do signo de Touro. O tom de violeta avermelhado, puxado mais para o escuro, é o batom perfeito.

Gêmeos - Alaranjado

Cores claras e vibrantes são perfeitas para complementar o visual dos geminianos. Apesar de normalmente serem discretas, a vontade de mudar pode ser maior e transmitir a energia do signo de Gêmeos.

Câncer - Coral

Romantismo é uma das marcas desse signo e que cor melhor para transmitir essa vibe do que um batom coral? Versátil, suave e delicado, esse batom é perfeito para os cancerianos que desejam um visual romântico e clássico.

Leão - Pink

Para o signo do rei das selvas, nada melhor do que uma cor que vai garantir que você seja o centro das atenções. Para combinar com os leoninos, um batom pink é a pedida ideal para dar um toque vibrante e expansivo para o look.

Virgem – Nude

Perfeccionistas e práticas, as pessoas regidas pelo signo de virgem podem ser traduzidas pela simplicidade sem perder a sofisticação. Para combinar perfeitamente essa energia e manter um look neutro, mas ainda assim inesquecível, tons de nude são perfeitos para os regidos por este signo.

Libra – Roxo

Librianos adoram artes e cores, com personalidade criativa e expansiva, uma cor que combina perfeitamente com os regidos pelo signo de libra é o roxo. Abusar das diferentes texturas e tonalidades de roxo pode ser uma possibilidade para os librianos garantirem um look criativo e diferenciado.

Escorpião - Vermelho escuro

Sofisticados e atraentes, os regidos pelo signo de escorpião têm aquela beleza misteriosa e magnética que combinam perfeitamente com tons mais escuros. Para garantir uma pitada de sensualidade, batons na cor vermelho escuro são perfeitos para os regidos por este signo.

Sagitário - Rosa queimado

As tonalidades de rosa queimado são perfeitas para os nativos do signo de sagitário. Nesse sentido, batons nesse tom ajudam a transmitir a leveza e espontaneidade dos sagitarianos.

Capricórnio - Carmelo/ Terracota

Tonalidades marrons mais claras com um leve toque de alaranjado são perfeitas para os nativos do signo de Capricórnio. Batons nessa cor ajudam a criar um look elegante e alinhado com o elemento que rege o signo.

Aquário - Marrom

Aquarianos são conhecidos por sua ousadia e capacidade de criar tendências. Desta forma, batons marrons mais escuros são perfeitos para looks sóbrios, mas que certamente não serão esquecidos com facilidade.

Peixes – Rosa claro

Por fim, o tom ideal para compor a maquiagem dos regidos pelo signo de peixes é justamente o rosa claro. Românticos e leves os piscianos combinam perfeitamente com os nativos deste signo.