Maquiagem perfeita? Siga esse passo a passo para garantir que sua make dure por muito mais tempo

Você certamente já ouviu aquela história de que “a ordem dos fatores não altera o resultado”, mas saiba que no mundo da maquiagem ela altera, e muito! Desde uma preparação adequada da pele até a ordem correta de aplicar os produtos, tudo conta para garantir uma maquiagem de acabamento perfeito e alta duração.

Para te ajudar a conquistar a make dos sonhos, siga o passo a passo abaixo e veja na prática como aplicar os produtos na ordem correta ajuda a dar um efeito completamente diferente além de fazer sua make durar.

Preparação

Antes de se jogar nos produtos de maquiagem, o primeiro passo para garantir uma make com bom acabamento e durabilidade é justamente preparar a pele para receber os produtos. Nesse ponto, uma rotina básica de skincare já é suficiente para garantir que sua pele esteja pronta. Comece lavando bem o rosto e, em seguida, aplique seu hidratante de preferência e o protetor solar.

Caso queira algo mais leve para o dia a dia, uma boa dica é já utilizar um protetor solar com cor, fazendo a vez da base sem perder a proteção necessária, lembre-se apenas que neste caso é necessário fazer uma pequena alteração na ordem dos produtos, e passar o primer antes do protetor solar com cor.

Olhos

Algumas pessoas preferem maquiar os olhos antes de seguir para a maquiagem completa na pele. Isso acontece principalmente quando a intenção é ousar no olhar e utilizar sombras de pigmentação mais intensa ou cores mais escuras, que podem cair sobre a base e manchar a maquiagem.

Neste caso, aconselhamos começar com um primer específico para a região dos olhos, assim a cor da sombra será intensificada e vai durar mais. Em seguida, passe para o lápis ou delineador, seguindo com a máscara de cílios e a finalização das sobrancelhas.

Pele e contorno

Se você optou por um protetor solar sem cor e vai seguir com a aplicação da base, comece este segundo item pela aplicação de um primer, que vai ajudar a aumentar a durabilidade da sua make. Em seguida, passe para a base e corretivo: caso queira uma maior cobertura, utilize o corretivo antes da base; se precisar apenas de pequenas correções, use primeiro a base e depois o corretivo.

O próximo passo é o contorno do rosto seguido de perto pelo blush, neste ponto, seguidos de perto pelo pó para selar essa camada e pelo iluminador, se desejar.

Boca

Para garantir um lábio bem delineado, comece marcando o contorno de sua boca com um lápis labial, em seguida aplique o batom desejado. Caso queira utilizar apenas o um gloss ou brilho labial, a parte do contorno com lápis não é necessária.

Finalização

Para finalizar, você pode utilizar um spray ou bruma fixadora de maquiagem, assim sua make permanecerá impecável ao longo de todo o dia.

**Fonte: Elle